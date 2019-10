El barrio pacense de Pardaleras espera las rotondas de la plaza de toros desde hace tres años Los coches esperando en uno de los cruces que reclaman que sea una rotonda. :: j. v. arnelas La zona se colapsa a las horas punta y los vecinos aseguran que es un riesgo para los peatones porque los coches se saltan los semáforos NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 8 octubre 2019, 07:54

«Esto es un rosario de bocinas». Es la descripción de Bernardo Campo de los cruces de la avenida de Pardaleras que hay a ambos lados de la plaza de toros. Este vecino vive frente al coso pacense y es testigo a diario de los colapsos de tráfico que se producen a las horas punta.

«A veces se te pone el semáforo en rojo tres veces y sigues en el atasco. Hay coches que se meten entre los peatones de la desesperación y los que giran en rojo. De esos también hay unos cuantos», añade este vecino de Pardaleras. Como él, muchos vecinos y conductores piden que se dé una solución a los problemas de tráfico de la zona y recuerdan que había un proyecto para instalar dos rotondas.

Propuesta de 2016

Se refieren a una Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes que se celebró en enero de 2016. Se reunieron representantes del Ayuntamiento, la Policía Local y la Fiscalía de Tráfico. Acordaron una serie de medidas para mejorar la seguridad vial. Entre ellas decidieron instalar el primer radar fijo en el casco urbano, el del puente Real que ha ido seguido por tres más de este tipo. Otra idea fue convertir cinco cruces de la ciudad en rotondas.

En la lista se incluyó la plaza de la Constitución, que ya tenía forma circular, pero funcionaba como un cruce con semáforos. En noviembre de 2016 se cumplió esta propuesta y se convirtió en glorieta. La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana también recomendó que los cruces de la plaza de toros se transformasen en rotondas. En concreto, las intersecciones de la avenida de Pardaleras con la calle Rivillas (pasarela) y con Antonio Cuéllar Gragera. El objetivo era mejorar la afluencia del tráfico y evitar los colapsos.

«Lo recibimos como una buena noticia porque son cruces grandes y las rotondas encajan muy bien. Mejoraría mucho el paso de coches. Ahora son un peligro porque los coches van a toda velocidad para coger el semáforo en verde o apuran pasando en rojo porque saben que, si no, tienen que esperar mucho. Hacen mal, pero es un peligro de cualquier manera. Si te quedas un rato observando, ves alguno que salta en rojo», señala Martín Llera, otro vecino de Pardaleras.

Tráfico

Llera tiene a su hijo en el colegio Juventud, que está en esta misma calle. En la avenida Antonio Cuéllar Gragera, además, coinciden el colegio Nuestra Señora de Bótoa. Estas escuelas son una de las razones por las que el tráfico es intenso a primera hora de la mañana y a mediodía. A este se une que en enero de 2017 se abrió un cruce en la autopista entre Pardaleras y Antonio Domínguez precisamente a la altura de esta calle. Era una demanda histórica de los vecinos de ambos barrios para tener un acceso más fácil a ambos lados de la BA-20. Eso ha provocado que el tráfico se intensifique en Antonio Cuéllar Gragera y la avenida de Pardaleras, ya que es un punto de entrada y salida al centro y a San Roque, al tener una pasarela que cruza a la avenida Santo Cristo de la Paz (carretera de Sevilla).

La situación actual provoca molestias a los conductores y a los peatones. Los primeros se quejan del retraso que supone pasar por este punto de la ciudad. «Yo vengo de trabajar y no tengo otro acceso para ir a recoger a mi hijo del colegio ¿Qué hago? No puedo salir antes del trabajo y cada día me encuentro con una cola de coches para el semáforo, que además dura poquísimo en verde», se lamenta Juan Diego Marín.

En enero de 2016, la Comisión de Seguridad Ciudadana propuso instalar dos glorietas en la zona

Los vecinos de Pardaleras aseguran, además, que aunque no se han producido accidentes graves, hay muchos golpes de chapa. «Muchos en el giro desde la avenida a la calle Rivillas. Los que vienen desde el colegio Juventud apuran el semáforo, los otros giran y hay castañazos», asegura Bernardo Campo.

Para los peatones es un problema porque el colapso provoca que algunos conductores se salten las normas. «A veces estás en el paso de peatones, se pone en verde y no puede pasar porque los coches siguen cruzando. Apuran todo lo que pueden y a toda velocidad», se lamenta Milagros Gómez, otra vecina jubilada que denuncia que, en general, la velocidad en esta vía es excesiva a pesar de que se colocaron resaltes.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras, Juan José Martín, reclama que cumplan la propuesta de instalar las dos glorietas. «Hay rotondas en Badajoz donde no hacen ninguna falta y aquí llevamos años esperando. No me parece tan difícil», concluye.