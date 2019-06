PP y Vox paran las negociaciones en Badajoz hasta que se aclare el pacto en Madrid El edil de Vox, Alejandro Vélez, con Coslado y Solana (del PP). / R. R. El concejal de Abascal y Fragoso se reúnen por primera vez sin acordar nada a la espera de conocer el documento suscrito por sus partidos ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 20 junio 2019, 21:35

Aún no han empezado y ya se han dado un tiempo. El alcalde, Francisco Fragoso, y el concejal de Vox, Alejandro Vélez, han decidido esperar a que se aclare el pacto entre las directivas nacionales de sus respectivos partidos antes de sentarse a hablar sobre la participación de Vélez en el Gobierno local.

Este jueves se produjo el primer encuentro entre ambos después del sábado, el día en que Vox prestó su voto para que PP y Cs impidieran la llegada del PSOE a la Alcaldía. Los populares se enteraron de que les daría el apoyo en el momento en el que depositaba el voto por un comentario que Vélez hizo al edil que tenía al lado, el popular Jesús Coslado. No existe ningún documento firmado, aunque el alcalde le había remitido un correo electrónico sobre las once y media en el que concretaba su oferta. Un salario para el concejal, un asesor, un administrativo y el desarrollo del pacto nacional entre las dos formaciones.

Vélez dio por hecho que ese pacto incluía la participación en el Gobierno con una concejalía a su cargo, pero Cs se niega y Fragoso no termina de concretarlo. De hecho, la primera reunión entre ambos terminó con el acuerdo de esperar a ver qué contiene ese trato. Las dudas sobre este documento se han extendido por todo el país, dado que este se adoptó de madrugada, a pocas horas de la constitución de los ayuntamientos, y son muchos los consistorios que se han conformado en base a esa negociación. Pero PP y Vox, en Madrid, no lo dan a conocer.

El Consistorio de Badajoz esperará a que se aclare ese documento para ver qué ocurre.

La primera repercusión de que Vox no tenga concejalía es que el primer pleno para formar la corporación no se ha celebrado. La idea inicial era organizarlo este viernes como muy tarde. Pero de momento no está ni convocado. Fuentes municipales lo retrasan hasta la próxima semana o una vez que pase la feria de San Juan. Disponen de treinta días desde la investidura, que fue el día 15, para esta sesión.

Alejandro Vélez matizó este jueves sus palabras del miércoles. Él dará su aprobación en esa sesión a todo aquello que sea necesario para no bloquear el Ayuntamiento, pero no está dispuesto a aprobar las retribuciones para los concejales, ni tampoco el nombramiento y contratación de personal eventual hasta que sepa qué ocurre con su concejalía.

A él le prometieron sueldo y la contratación de un asesor y de un secretario, pero Alejandro Vélez afirma que esas condiciones van parejas a una concejalía. Sin ella no quiere salario ni más personal, porque él tiene su trabajo como funcionario de prisiones. «Se está dando la sensación de que solo vamos por el dinero y los puestos de trabajo, y no es verdad. Yo tengo mi trabajo y mi salario fuera. Queremos entrar para trabajar por la ciudad y gestionar. Y si tenemos concejalía, tendremos salario. Si no, pues no».

Yhasta que ese aspecto no se aclare, los concejales no tendrán salario ni podrán contratar al personal que trabaja directamente con ellos porque Vélez no piensa prestar su voto de nuevo a PP y Cs.

La reunión de este jueves sirvió para que Fragoso y Vélez se vieran las caras, pero poco más, según el edil. También para que María José Solana, la mano derecha de Fragoso, le enseñara el Ayuntamiento.

Mientras PP y Vox continúan sin aclarar la situación, Ciudadanos va tomando posiciones en el Ayuntamiento. Su número uno, Ignacio Gragera, se reunió este jueves con los 20 jefes de servicio y de sección del Ayuntamiento.

Cada jueves por la mañana se realiza un encuentro del primer teniente de alcalde con estos trabajadores para coordinar las tareas de la semana y ver los proyectos. Entre ellos también se encuentra el responsable de la Policía Local. A la reunión de este jueves acudieron el alcalde, la anterior primer teniente de alcalde, María José Solana, e Ignacio Gragera.

El acuerdo para la alternancia de la alcaldía marca también que Cs ostente la portavocía y la primera tenencia de alcaldía. Gragera empezó ya este jueves a hacer de número dos del Ayuntamiento, solo por detrás de Fragoso, al acudir a esa reunión. Aunque ese otro documento no lo han facilitado. El único que aparece con los nombres de ambos es el de las 30 iniciativas para mejorar la ciudad.