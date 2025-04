Paralizan las obras de la calle Zurbarán de Badajoz por la aparición de restos arqueológicos

La aparición de restos arqueológicos ha paralizado las obras de la calle Zurbarán. Esto implica alargar por un tiempo indeterminado unas obras que en principio ... iban a ejecutarse en tres meses.

El Ayuntamiento estaba adaptando esta calle al modelo de vías sin bordillos cuando los operarios encontraron un antiguo pozo de aguas negras de conexión al colector. Estos restos ya han aparecido en otras zonas del Casco Antiguo. Así pasó frente a la capilla de Padre Rafael, en el Hospital Provincial, y en la calle Duque de San Germán, en lo que actualmente es el hotel de las Tres Campanas. En ambos casos, la Junta dio autorización para seguir adelante.

Aun así, la Dirección General de Patrimonio deberá estudiar ahora los restos, datarlos y plasmar el resultado en un informe, una tarea que suele durar algunas semanas. Hasta que no tengan el visto bueno de este organismo, las obras no se reanudarán.

La calle Zurbarán une la ronda del Pilar con la plaza de España en sentido ascendente para los vehículos. La reforma solo afecta a la mitad, desde San Atón. Se trata de una de las principales entradas a esta plaza principal, por lo que suele tener bastante tráfico.

Por eso, desde que comenzaron las obras el 26 de febrero, el Ayuntamiento desvió el tráfico rodado hacia la calle Ramón Albarrán. Esta vía ha cambiado de sentido para los vehículos desde la mitad de su tramo. Se ha convertido en una calle en sentido ascendente para los coches desde Martín Cansado.

Estos cambios han afectado también a la línea de autobús urbano que recorre el Casco Antiguo.

Las obras consisten en igualar las aceras y calzadas, adaptándola al nuevo modelo de calles sin desniveles

Esta obra eliminará las aceras y comprende la instalación de losetas al mismo nivel en todo el suelo. Aunque quedará diferenciada la zona de calzada para los coches y el acerado para los peatones.

Como en otras obras de plataforma única también se revisarán las tuberías para sustituir las que tengan riesgo de rotura y así preservar el nuevo suelo.

El próximo domingo día 24 comienza la Semana Santa, cuyas cofradías realizan estación de penitencia en la Catedral. El alcalde, Ignacio Gragera, dijo esta semana que los nazarenos no encontrarán obstáculos en las calles del Casco Antiguo. Aseguró que las actuaciones en marcha estarán terminadas para entonces. En el caso de la calle Zurbarán no planteará problemas porque los pasos no suelen pasar por ella y, además, en este caso pueden tomar la calle paralela, la del Obispo.

La instalación de la plataforma única en la calle Zurbarán es la última de un lote que ha cambiado el suelo en una docena de calles del centro de la ciudad.

El proyecto completo recibió 1,5 millones de euros y comenzó en marzo de 2022. Se ha retrasado por la dificultad para encontrar arqueólogos que supervisen estos trabajos, ya que se trata de zonas protegidas.

Los 1,5 millones de euros están divididos en tres lotes. La calle Zurbarán pertenece al lote 3, que cuenta con 505.000 euros. Dentro de este lote también se ha instalado plataforma única en Bravo Murillo y se ha renovado la que ya existía en San Juan. Quedaba un tramo, pequeño, entre la plaza de España y San Juan. Estos días se está rematando con el objetivo de que esté listo esta semana.

Ampliar Restos aparecidos en las obras de la calle Zurbarán. Casimiro Moreno

Los otros dos lotes de este paquete de obras ya han terminado. El primero el ejecutarse fue el 1 (517.000 euros) que renovó suelo en vías que ya eran plataforma única y también eliminó las aceras en otros tramos pendientes. En concreto este proyecto comenzó por Muñoz Torrero y luego llegó a De Gabriel, Santo Domingo y Meléndez Valdés.

El lote 2, además, incluyó las calles Chapín, José Lanot, la plaza de San Agustín y José Terrón con un presupuesto de 475.000 euros.

Paralelamente a este proyecto de doce calles, el Ayuntamiento de Badajoz ha terminado esta semana la reforma de la avenida Juan Carlos I (donde también han desaparecido los desniveles) y la calle Prim.

También se está llevando a cabo la instalación de plataforma única en la calle Montesinos de forma independiente a estos proyectos. El Campillo, sin embargo, donde también se va a colocar este suelo, está paralizado.