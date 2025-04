Los Palomos taconean con fuerza

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 10 de junio 2023, 11:15 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

Si en mayo hay muchas comuniones, en junio hay mucho de todo. El calendario de eventos está a reventar y con propuestas de los más variopintas. Hay Palomos corriendo en tacones, nuevas exposiciones que descubrir, solidaridad y homenajes.

Pisan con fuerza esta semana Los Palomos y es que es su fiesta. Ayer en el edificio El Silencio se celebró la ya tradicional carrera en tacones. Una prueba que pretende ser reivindicativa y divertida como aperitivo de la fiesta grande, pero que tiene mucho mérito porque es muy difícil coger velocidad sobre plataformas por el empedrado del Casco Antiguo.

La actividad de palomos y palomas continuará hoy con su día grande y con conciertos tanto en el escenario de la Puerta de Palmas como en la Alcazaba. Los platos fuertes serán a partir de las 21.00 horas en el recinto árabe con las actuaciones de Vicco y Agoney.

Homenaje a Ignacio Bravo y Joaquín Conesa.

Otro plan ineludible estos días en Badajoz está en el número 25 de la avenida Santa Marina. En este lugar esta la sala Espacio CB Arte que acoge 'Otras perspectivas', nueva muestra de Ramón de Arcos.

Se podrá visitar hasta el 30 de junio y es una «reflexión plástica a través de otras miradas». En los cuadros contrasta el paisaje natural y urbano. Dice Ramón de Arcos al respecto: «en mi pintura, con frecuencia, he buscado otras miradas del mundo y espacio a mi alrededor, es verdad que a veces se consigue y otras no, pero estoy convencido de que todo lo que nos rodea se presta a ser interpretado de muchas maneras, y aquí es donde coincido con otras formas conceptuales del arte, es experimentar y encontrar códigos de expresión que sean más universales, pero que no dejen por ello de ser entendidos».

La tienda Semilla y Grano, en Francisco Pizarro, también tiene nueva muestra con la llegada de junio. Se trata de obras del pintor y escultor Emilio Mellado. Este pacense es ingeniero pero compatibiliza esta profesión con su pasión por el arte y en la tienda muestra una selección de acuarelas con distintos paisajes.

Homenajes

Esta semana también han coincidido varios homenajes muy especiales. Dos de ellos han tenido lugar en Ecuextre (la Feria del Caballo y el Toro). La Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española aprovechó este evento para homenajear a los ganaderos Ignacio Bravo Martínez y Joaquín Conesa, que fallecieron recientemente.

Al acto asistió el director general de Agricultura y Ganadería en funciones, Antonio Cabezas, y el alcalde de Badajoz en funciones, Ignacio Gragera. Estuvieron también las familias de los homenajeados como el hijo de Ignacio Bravo, que lleva su nombre y sus nietas, Martina y Alberto o Maleni, hija de Joaquín Conesa.

Ramón de Arcos en su nueva exposición; y exposición de Emilio Mellado en Semilla y Grano.

El montijano Daniel Germán ha organizado también un homenaje muy sentido estos días. Este joven es experto en personas centenarias y delegado de la asociación LongeviQuest Supercentenarios, que ayuda en los procesos de validación de estos récords. Por eso Daniel organizó un homenaje para Jesús Redondo Bermejo, nacido en Cañaveral el día 2 de junio de 1915. Le llevaron tal distintivo reconocimiento a la residencia 'El cuartillo' donde ha cumplido 108 años.

Representantes de la asociación Extremeños Centenarios también acudieron al homenaje. Le regalaron un ramo de flores y una placa. En la actualidad Jesús Redondo tiene varios hitos, es el hombre vivo más anciano de Extremadura, el 14º varón vivo más anciano de España y el quinto más anciano de la historia de la región.

Homenaje a Jesús Redondo Bermejo a sus 108 años.

Y entre tantas celebraciones ha quedado tiempo para la solidaridad. El Ayuntamiento de Badajoz celebró el Día Nacional del Donante en el salón de plenos del Palacio Municipal. El acto, organizado por la asociación Alcer, consistió en la lectura de un manifiesto reivindicando la donación de órganos. Posteriormente, voluntarios de la entidad y representantes municipales, como el concejal Antonio Cavacasillas, desplegaron una pancarta del balcón municipal con el lema 'Hazte donante ¿Por qué no?'.

En el ámbito cultural el final de curso sigue goteando y dejando eventos para cerrar este periodo. Esta semana, por ejemplo, se ha celebrado el concierto de clausura de las Escuelas Municipales de Música. En su 24 edición este evento fue presentado por María José Fontán Oñate y consistió en un repaso por todas las especialidades musicales que se imparten en estas escuelas.

Así mismo ha habido tiempo para los libros. La Librería Tusitala ha acogido esta semana la presentación de dos obras. El jueves fue el turno del libro de relatos 'Cuando vuelvan los elefantes', de Dionisio López, publicado por la Editora Regional de Extremadura y ayer se celebró un encuentro con el poeta Daniel Casado en torno a su último libro, La lista Robinson, publicado por RIL editores.

