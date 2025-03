Paloma Morcillo, nueva directora del teatro López de Ayala

La exconcejala que ha dirigido las políticas de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz entre 2011 y 2023, Paloma Morcillo, se ha convertido esta mañana ... de miércoles en la nueva directora del teatro López de Ayala.

Su nombre ha llegado al consejo rector del patronato que rige el teatro a propuesta de la Junta de Extremadura, que ostenta la presidencia, y ha logrado ocho votos a favor (los cuatro de la Junta, los tres del Ayuntamiento y uno de la Fundación CB), otros cinco contra (dos de la Fundación CB y tres de la Diputación) y una abstención de un funcionario público que suele abstenerse de todas las votaciones.

La negativa, explica el diputado provincial Ricardo Cabezas, no está dirigida al nombramiento de Paloma Morcillo, sino al cese del que ha sido director hasta este miércoles, Ángel Luis López. La Diputación está molesta por las formas en que la Junta de Extremadura ha decidido el cambio de director, sin consensuarlo. De hecho, Cabezas insiste en que nadie de la Junta de Extremadura ha trasladado en los últimos días a quién querían poner como director. Ni a él como diputado de Cultura ni al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Cabezas asegura que supieron que habría cambios cuando recibieron el orden del día de la convocatoria.

En esa cita figuraba en el mismo punto el cese del anterior y el nombramiento del nuevo, sin hacer constar los nombres. «Desde el primer momento, hemos intentado que retiren este punto y haya consenso», ha asegurado Cabezas, quien incide en que el director no debe ser nombrado a propuesta de la presidencia del consejo rector, sino del propio consejo rector del que forman parte.

Cabezas no rechaza a Paloma Morcillo como directora, dice. Pero no encuentra motivos objetivos para relevar a Ángel Luis López, quien ha dirigido el teatro los dos últimos años y, además, ha elaborado la programación de esta temporada. «Ángel Luis López no tiene un cargo político, sino de gestión cultural», ha subrayado. Pero su contrato era de alto cargo.

La Junta ha decidido en los últimos días otros relevos en el mundo cultural, como también ha hecho en la dirección del Gran Teatro de Cáceres. A causa de esos cambios, las dos diputaciones se han molestado y amenazan con abandonar los organismos que los rigen.

En el caso de Badajoz, la institución provincial aporta 250.000 euros anuales al López de Ayala. Pero Cabezas ha dicho a HOY este miércoles que esa es una decisión que aún debe tomar el gobierno provincial.

Paloma Morcillo, de profesión periodista, se convirtió en concejala en el año 2011, durante el último mandato de Celdrán. Se mantuvo en el cargo hasta las elecciones de mayo, con una interrupción de seis meses tras las anteriores elecciones. En la candidatura de 2019 aparecía en el décimo puesto, pero el PP obtuvo nueve ediles. Tuvo que esperar a que se produjera la primera baja en las filas del PP, la de Dolores Álvarez Nogués, para que el entonces alcalde, Francisco Fragoso, contara con ella. En ese compás de espera trabajó como asesora de Fragoso en el Ayuntamiento, vinculada a los temas de Cultura. Por tanto, ha sido concejala con Miguel Celdrán, Francisco Fragoso e Ignacio Gragera.

Con 55 años, ha trabajado durante once años y medio con el PP en el Ayuntamiento. Entre octubre de 1995 y junio de 2011 fue responsable de comunicación y relaciones públicas de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx) y, durante un año y ocho meses, fue también coordinadora del suplemento cultural Trazos que edita HOY Diario de Extremadura.

El PP en el Ayuntamiento emprendió una renovación en las últimas elecciones que eliminó de la candidatura a Paloma Morcillo, Blanca Subirán, Francisco Javier Gutiérrez y Jesús Coslado.

De su última etapa en el Ayuntamiento, a Morcillo se le ha valorado la organización de actividades culturales en pandemia, como la feria del Libro, que otras ciudades decidieron suspender por el virus. Y se le ha criticado otras gestiones, como los retrasos en el inicio de curso de las Escuelas Municipales de Música o el cierre de las bibliotecas municipales por falta de personal.

«Igualar e incluso mejorar lo que se estaba haciendo»

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha indicado que la designación de Morcillo ha sido «muy bien recibida» y que «todos» los presentes en la reunión han alabado el trabajo que la nueva directora ha venido haciendo en la cultura de Badajoz desde el Ayuntamiento. Además, Bazaga ha incidido en que la nueva responsable del Teatro López de Ayala tratará de «por lo menos igualar», e incluso «mejorar» el trabajo que se estaba haciendo hasta ahora por parte de Ángel Luis López.

«Es una periodista muy preparada, y formaba parte del Consorcio en la anterior corporación, ha asumido roles relacionados con la Cultura. Como cualquiera de las personas que traemos para trabajar evidentemente viene con la ilusión y con las ganas de hacerlo y está preparada para ello», ha resaltado Bazaga de Paloma Morcillo.

En cuanto a los cambios que supondrá la entrada de Paloma Morcillo en el López de Ayala, la consejera ha afirmado que el anterior director ha dejado la programación hecha para seis meses «para que nadie piense que hay censura, ni hay una nueva programación ni una intención de cambiar nada» por parte de la Junta de Extremadura.

«Paloma Morcillo, que además conoce muy bien el Teatro López de Ayala y al público que asiste al citado teatro, sumará su conocimiento y sus decisiones a mejorar lo que se estaba haciendo, por lo menos a igualarlo y a mejorarlo», ha manifestado.

«Falta de respeto»

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado la «deslealtad institucional» y la «falta de respeto absoluta» de la Junta de Extremadura respecto al Consorcio del Teatro López de Ayala de la capital pacense.

Gallardo, a preguntas de los medios, ha mostrado su pesar ante los «distintos episodios de deslealtad» sufridos por la institución provincial de parte de la Junta de Extremadura y ha añadido que, «honestamente», desconoce cuál es el fin de los mismos.

«No le veo ningún tipo de ventaja política a que espacios donde hemos compartido, no solo presupuestos sino también estrategias en determinados campos, que además son campos donde hay que caminar todos juntos, ahora decidan faltar el respeto», ha señalado.

Este malestar en la Diputación de Badajoz ha surgido tras considerar la institución provincial que la Junta de Extremadura, que ostenta la Presidencia del Consorcio del López de Ayala, no le ha informado con suficiente antelación de los nuevos nombramientos que han sido aprobado este miércoles.

Cabe señalar que el Consorcio del Teatro López de Ayala está integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación CB, aportando cada parte un 25%.

Ante ello, Gallardo ha criticado que la Diputación de Badajoz no tiene «capacidad de análisis» para abordar los perfiles de los nuevos nombramientos si estos son trasladados «en el mismo momento que hay que votar».

«Es una falta de respeto y eso ya pasó en Feval», ha aseverado Miguel Ángel Gallardo, quien ha informado de que tuvo que preguntarle al consejero responsable cuál era el nuevo director general de Feval, ya que no lo conocía «ni cinco minutos antes» de su nombramiento, siendo él el presidente ocasional de la institución ferial.

«Hombre, una cosa es que tengamos aguante y otra cosa es que vayamos a tener el aguante suficiente para perder la dignidad de la institución, eso no vamos a consentir», ha subrayado Gallardo, quien ha incidido en que la Diputación de Badajoz se saldrá «de aquellos espacios» donde no se les «respete».

No obstante, ha recalcado que la institución provincial aportará y se mantendrá en aquellos otros espacios en los que sí se les «respete», para lo que ha puesto el ejemplo de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), cuya propuesta de cambios de estatutos realizada por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha sido consensuada.

«Nos llamó en el día de ayer. Y yo hoy voy a votar a la candidata que me plantea la consejera para Agenex, para la dirección de Agenex, porque el respeto institucional se devuelve con respeto institucional. No es una cuestión de la diputación o de las diputaciones que tienen una estrategia. No, es una estrategia de la Junta de Extremadura o de la torpeza de algunas consejerías que quieren dilapidar o dinamitar el trabajo conjunto que se ha hecho», ha expuesto.

En esta línea, el presidente de la Diputación de Badajoz ha mostrado el «compromiso» con la ciudad de Badajoz y ha señalado que los 250.000 euros aportados para mantener el Consorcio del Teatro López de Ayala se van a seguir manteniendo para «hacer cultura en la ciudad de Badajoz». «Ni un solo céntimo se va a ir de la ciudad de Badajoz», ha recalcado.