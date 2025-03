«Los palmeros están agotados después de tres meses de desgracias»

JUAN AGUILAR HORNACHOS. Viernes, 7 de enero 2022, 08:06 Comenta Compartir

José Antonio Palanco, bombero y gerente del Sepei, formó parte del primer relevo de que viajó a La Palma para ayudar.

–¿Pudieron llegar en avión hasta La Palma?

–Fuimos desde Sevilla a Las Palmas de Gran Canaria, desde allí en ferry a Santa Cruz de Tenerife y hasta La Palma tuvimos que coger otro ferry. En definitiva, un viaje bastante largo de 24 horas.

–¿Cuál es la primera impresión cuando uno llega a esa isla?

–Pasas de ver algo en la tele, que parece una película, a la cruda realidad. Familias destrozadas, casas que han desaparecido, vidas rotas... La sensación era distinta a otros siniestros que estamos acostumbrados a ver, como incendios forestales o en una vivienda, donde todo pasa rápido. Aquí llevaban tres meses con esta catástrofe y las personas estaban cansadas, agotadas tanto mental como físicamente.

–En vuestro caso, ¿Estuvieron trabajando muy cerca del volcán?

–Todas las mañanas, en el puesto de mando avanzado se daban las instrucciones, aunque siempre a expensas de cualquier emergencia que pueda surgir en cualquier momento». Sin ir más lejos, un día tuvimos que actuar en un accidente de tráfico en un pueblo cercano. Pero generalmente sí digamos que estábamos en la cola del volcán. Dentro de la zona de exclusión, donde salían las coladas nuevas. Por lo tanto cada día teníamos que hacer la medición de los gases.

–¿Cómo fue su día a día?

–Nos alojábamos en un hotel que hace unos meses era un resort de 4 o 5 estrellas que estaría todo lleno de vida y de ganas de diversión. Y de repente nos topamos con la realidad, personas que han perdido sus casas. Y tienes que hacer grandes esfuerzos para que no te afecte emocionalmente, ya que otra parte del hotel lo había habilitado para esas personas que lo han perdido todo. En otra ala estaban los servicios de emergencia.

–¿Por qué La Palma os pidió ayuda a los bomberos de Badajoz?

–Llevamos trabajando un tiempo con otros consorcios nacionales, y también es verdad que hemos creado en Badajoz algunas cosas novedosas a nivel nacional. Teníamos contacto con ellos, y cuando se vieron en la necesidad nos pidieron ayuda. Nosotros recogimos el guante porque para nosotros también era una experiencia de la que podemos aprender muchísimo.

–Ustedes han vivido muchas experiencias en catástrofes...

–Una grande fue por ejemplo el incendio de este año en Alburquerque, o una fábrica donde mucha gente perdió sus puestos de trabajo. Esto ha estado sobredimensionado. Yo esto lo definiría no como una gran catástrofe, sino como una gran desgracia. La diferencia es que lo primero se produce de forma muy rápida, y lo que se ha vivido en La Palma ha ido muy lento, con lo que la gente ha tenido una gran incertidumbre. Los días que estuvimos allí, la colada cambió varias veces

–¿Cómo es estar allí, cerca del volcán, con ese ruido, la ceniza, el calor...?

–Quizás no tienes la sensación de un calor radiante como es el estar en una lumbre o en una chimenea. El calor va hacia arriba y la piedra hace que el calor se mantenga hacia adentro. Para que me puedan entender, es como un horno, por lo que aunque te acerques mucho no se te irradia ese calor al cuerpo.