Palicrisa pide el concurso voluntario de acreedores para hacer frente a las deudas La sede central de la empresa se encuentra en la calle Miguel Pérez Carrascosa de Badajoz. :: j. v. arnelas Su gerente cifra en 700.000 euros la cantidad pendiente de pago pero confía en que la venta de bienes permita superar la situación EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Domingo, 23 diciembre 2018, 08:47

Palicrisa, una empresa dedicada a la limpieza de edificios que ha llegado a tener más de mil trabajadores, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones contraídas. Con esta decisión, explica Elisardo Plaza, su máximo responsable, busca soluciones «a los problemas de liquidez causados por la pérdida de algunos contratos importantes y los impagos de varias empresas para las que trabajábamos».

La solicitud voluntaria del concurso por Palicrisa fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de diciembre. De ese modo, quedaba intervenida la administración de la empresa, que ahora está en manos de un administrador concursal.

Elisardo Plaza ha confirmado que el pasado mes de septiembre decidió que la mejor solución para garantizar la viabilidad de la firma era pedir el concurso. «Había una serie de empresas que habían entrado en concurso dejándonos a deber entre 450.000 y 500.000 euros. Eso es mucho dinero en un sector donde los márgenes de beneficio son muy pequeños».

La empresa dedicada a la limpieza de edificios llegó a tener 1.200 trabajadores pero ahora quedan 280

El problema se agravó porque Palicrisa perdió en julio del año pasado el contrato de limpieza de los hospitales y centros de salud del SES. «Nuestro gasto en estructura estaba pensado para una plantilla de más de mil trabajadores pero al reducirse los encargos comenzó a sobrar personal de administración. En un principio confié en conseguir nuevos contratos para no tener que despedir, pero en abril de 2018 tuve que prescindir de personal de la estructura y dejar la plantilla bajo mínimos para reducir el sobrecoste en personal».

Plaza señala que el 90% de los clientes de Palicrisa son administraciones regionales o nacionales, «por lo que cada cuatro o seis años te juegas el futuro de la empresa a cara o cruz en los concursos en los que se adjudican esos servicios».

Es lo que sucedió cuando perdió el contrato de limpieza del SES. «Fue aún peor porque teóricamente la nueva empresa debía subrogar a los trabajadores, pero en este caso no ocurrió así y en los últimos meses he tenido que ir a 150 juicios. Eso me ha costado entre 70.000 y 80.000 euros, porque los abogados hay que pagarlos».

Plaza justifica con estos argumentos la decisión adoptada y cree que es la mejor opción para garantizar la viabilidad de Palicrisa. «Cuando tomé esa decisión no le debía nada a ningún trabajador y estos días se está pagando la nómina de noviembre. Posiblemente tengamos más dinero retenido que lo que debemos».

«La deuda está entre los 750.000 y los 800.000 euros, mientras que los bienes que hemos puesto a la venta tienen un valor de entre 1,5 y 2 millones de euros. Mis bienes a título personal también los he puesto a la venta porque lo que buscamos es la continuidad de la empresa, no el cierre», indica Plaza, que cifra en unos 600.000 o 700.000 euros la deuda contraída con los bancos a corto plazo. «Eso no supone un problema insalvable para una empresa de este tipo porque nosotros también tenemos empresas y administraciones que nos deben dinero».

En estos momentos, la plantilla de Palicrisa está compuesta por unos 280 trabajadores, muy lejos de los 1.200 que llegó a tener en sus momentos de mayor éxito.

La intención de Palicrisa es proponer un convenio a los acreedores a finales de enero para cumplir con las administraciones y fijar un calendario de pago con las empresas a las que adeuda dinero. «Tenemos nuevos contratos adjudicados y lo ideal es comenzar a trabajar cuanto antes».