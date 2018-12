Pakopí presenta su libro de fotografía 'Sizigia' Presentación, ayer, de Sizigia, en la Rucab. :: j. v. arnelas Sábado, 22 diciembre 2018, 08:10

La Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab) acogió ayer la presentación de 'Sizigia', el libro de fotografía del colaborador de HOY Pako Pimienta, más conocido como Pakopí. El libro, con más de 400 páginas, recopila 300 imágenes realizadas por este fotoperiodista en los últimos 4 años. A través de su archivo relata tres tragedias personales que ha sufrido en este tiempo con su particular visión del mundo. Todo el libro es el blanco y negro, con movimiento y grano, la marca particular de Pakopí cuando no realiza fotos para los medios, sino personales. La publicación ha sido editada por la Fundación CB y se pondrán a la venta 300 ejemplares por el momento. A la presentación acudieron numerosos aficionados a la fotografía.