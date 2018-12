Pako Pimienta: «Hago fotos para resistir. Si no las hiciera, me moriría» Pako Pimienta delante de carteles con fotografías del libro Sizigia. / José Vicente Arnelas El colaborador de HOY presenta este viernes Sizigia, un libro de imágenes sobre lo que ha ocurrido en su vida en los últimos cuatro años NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 20 diciembre 2018, 22:10

Su padre le puso en las manos una Werlisa el día de su primera comunión y dice que se siente fotógrafo desde ese día. En su trabajo diario, como colaborador de HOY, retrata al alcalde en una inauguración, un edificio que se construye o unos vecinos que se quejan de la basura en su calle, pero Pakopí siempre se da la vuelta, 'escusea', observa y vuelve a casa con las imágenes que se publican en el periódico y con joyas más íntimas que solo él ve. Son oscuras, con grano, con movimiento, con rock and roll, como su moto y su chupa.

En la espalda de su chaqueta lleva estos días la imagen de un perro que enseña los dientes. Es una de las más de 300 fotografías que contiene Sizigia, el libro que presenta este viernes (Rucab, 20.00 horas), en la noche más larga del año. Algo que va con el tono de su obra. El trabajo ha sido editado por la Fundación CB y saldrán 300 ejemplares.

Sizigia es la alineación del sol, la tierra y la luna. En el caso de Pako Pimienta se han alineado tres tragedias, tres pérdidas familiares en los últimos cuatro años. Las cuenta, a su manera, en un libro lleno de dolor y de blanco y negro, pero, como su autor dice, «es lo más luminoso que he hecho».

–Es un libro incómodo en su formato (400 páginas sin encuadernación, desnudas) y en su contenido ¿es lo que buscaba?

–Me puedo equivocar, pero está todo como yo quería. Con algunas excepciones, pero el libro lo he hecho yo, tiene el formato que yo quería. Para bien o para mal, yo soy el único responsable. Es incómodo porque era lo que quería, porque es cómo me he sentido. No es lo fundamental del libro, pero sí es verdad que hay un tono incómodo que sobrevuela todo.

–El tono es oscuro. Habla de las tinieblas...

–Mi trabajo diario es mirar para otros y tener que sacar las cosas lo más nítidas y claras posibles. Me debo a la estética de los medios o a intereses morales. Pues, cuando hago fotografía para mí, trato de separarme lo máximo de mi día a día. Donde me siento a gusto es en la penumbra o en la tiniebla.

– Como el blanco y negro de las fotos. Siempre sin color.

–Gráficamente estoy muy cerca de la fotografía japonesa, de una escuela que hubo en los años 70, que se llegó a llamar Are-bure-boke, que significa grano, desenfoque y movimiento (en el libro las escasas frases que hay se traducen al japonés). Es justo lo que me enseñaron que no debía hacer cuando me enseñaron a fotografiar y es justo donde me encuentro a gusto. Por tanto, es oscuro, por todo, pero yo creo que es lo más luminoso que he hecho en mi vida.

–Sizigia es la alineación del sol, la luna y la tierra ¿qué alineación hay en este libro?

–Trataba de narrar una historia. Nunca lo había hecho a estos niveles. Soy fotoperiodista y somos narradores, pero en un formato muy delimitado, con un tiempo delimitado y para un público delimitado. Aquí quería apelar a la universalidad, aunque parezca pretencioso por mi parte. Investigando descubrí que los primeros narradores eran los que pusieron nombres a las estrellas, intentando buscar un camino, una explicación, para situarse en un sitio. Me pareció una metáfora fantástica para lo que yo pretendía. Sizigia porque hay un momento en el que, si se alinean tres planetas, y se tapan los unos a los otros, se produce un determinado efecto. Una metáfora de lo que me ha pasado.

–En el libro hay tres capítulos separados, como los tres planetas

–Hay tres supiros, cada uno por una ausencia.

–Una cicatriz frente a una imagen erótica, la Virgen de la Soledad y una serpiente, un torero contrapuesto a Darth Vader. Son contrastes provocativos

–La vida está llena de contrastes. Yo dejo que interpretéis lo que queráis. Lo explico con un ejemplo sobre narración literaria, que estamos más acostumbrados a la pluma que a la imagen. Una palabra bonita la puede decir cualquiera, un verso puede salir hasta por casualidad, pero un poema es mucho más... Yo, a lo mejor de un modo pretencioso, trato de escribir un poema. Es la confrontación con la que me encuentro día a día con mi cámara, en mi trabajo. Tener que mirar para otros. Mi profesión está muy denostada. Trabajamos rápido, con pocos medios. Se prima la inmediatez a la calidad o la calidez de la fotografía. Bueno, pues aquí, en mi propia historia, lo voy a escribir a mi manera. Si os provoca, no me corresponde decidir que provoca o no.

«Es una despedida. Pretendo cerrar ese capítulo de mi vida porque hay demasiado dolor y soledad»

«Mi trabajo es mirar aotros y sacar las cosas lo más nítidas posibles. En el libro me alejo de eso»

–Sin embargo, hay imágenes que se encuentran en su trabajo diario ¿el fotoperiodismo es compatible con la poesía?

–Es mi mayor anhelo fotográfico. Mi mentor, Ricky Dávila, dice que yo mantengo una línea entre la objetividad y la subjetividad, entre la poesía y el fotoperiodismo como poca gente se atreve, dice él. Yo creo que, si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera, o al menos a mi me lo parece. Pero exige un esfuerzo y una atención. Intento mirar hacia los dos lados.

–Hay mucho sobre su familia en este libro porque han sido cuatro años (los que recoge Sizigia) duros, ¿esto sirve de cura? ¿para recordar?

–La primera intención fue la de una expiación, la de una catarsis. Después, cuando voy avanzando en el proyecto me doy cuenta que la catarsis es imposible. No se produce. El homenaje no existe. Que la gente sepa si el señor que sufre es mi padre o no es mi padre, me da igual. Voy a lo primigenio, a las sensaciones, a las emociones. En este caso hablo de las mías, pero pretendo que me acompañen en un viaje emocional íntimo. Desde lo íntimo es desde donde más se comunica. Es una catarsis que no se ha producido y es una despedida. Lo que yo pretendo es que estas fotos se hagan mayores y se hagan independientes y cerrar ese capítulo de mi vida porque hay demasiado dolor y soledad. Y tengo la intención de no estar solo y evitar el dolor lo más posible en el futuro.

–Las cicatrices, los maniquíes, los tatuajes, los perros ¿tiene imágenes fetiche?

–Ricky Dávila, tengo que mencionarlo una y otra vez, dice que todos los fotógrafos somos esclavos de nuestras obsesiones. Hacemos siempre las mismas fotos, una y otra vez. Las camuflamos, hacemos juegos de magia para que parezcan diferentes, pero hablamos siempre de lo mismo y, en mi caso, no soy una excepción. Siempre hablo de mí y más en esta historia que era absolutamente íntima y personal. Y en las heridas y las cicatrices me siento a gusto.

–¿Mañana podría dejar de hacer fotos?

–Nunca. Yo hago fotos para resistir. Son fotos desde la resistencia para los resistentes. Si no hago fotos, me muero.