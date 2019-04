Los pájaros ya no visitan al psiquiatra

El mes de marzo se despidió gateando por los tejados, arrebujando risas nuevas y música de fiesta. Mi hija Cristina celebró su cumpleaños, mientras la niña Lola (que quiere ser artista) nos emocionó cantando con su ukelele 'Ocho primaveras contigo, madre' con letra y música propia.

Abril nos llega para festejar una alegría o cicatrizar una pena, porque en primavera se abuena la mirada y se beatifica el aliento. Abril llega desparramándose por las calles de mi barrio de Santa Marina, como un vaso roto.

Las obras de la plaza de Santa Marta (del popular pirulo) marchan a buen ritmo, más lento de lo que se esperaba. Ya están plantados los arboles nuevos, que no se parecen a aquellos eucaliptos. Y se abren negocios nuevos. Una tienda de chuches, paninis y varios, artísticamente decorada y por nombre 'El Pirulí'; una librería de sonoro nombre, 'Merienda de letras'; tres bares: 'la Taskita' (donde estuvo la antigua 'Escalera'), '@ punto. Es. Tapería' y 'Bar KU', en el local la emblemática Tarara.

Abril nos llega cargado de emociones culturales. En la librería Colón presentamos la novela 'El corregidor' de Salvador Vaquero. En el lunes lírico, sala Ámbito de El Corte Inglés, tuvimos al excelente poeta Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, dueño de los secretos del oficio poético. Se inauguró la nueva exposición de pintura 'Fauna' de Adela Carranza, en la sala Arte joven.

Hoy, en el museo de la ciudad Luis de Morales, tiene lugar la XIV edición del recital de saetas y poesía religiosa, que tan buena acogida tiene cada año ante un público de distintas sensibilidades. Huele a Semana Santa por las calles de Badajoz. A azahar e incienso.

Y se nos fue por rendijas de humildad el escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Cómo no recordar su novela 'El Jarama', de la que el propio escritor abjuró a pesar de catapultarlo a la fama con apenas 25 años. Y por las esquinas de la madrugada se nos marchó tan temprano Antonio Regalado Guareño, otro hombre bueno. Pienso en tu cintura de silencio, mientras abril, al fondo clarinea.

Los pájaros ya no visitan al psiquiatra, y ya no hay jeringuillas en el lavabo. Pero no aprendimos bien la lección.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!