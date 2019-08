Si en vez de ser pajaritos PLAZA ALTA Imagen de archivo de una manifestación en octubre de 2016 en Badajoz en la que miles de personas se echaron a la calle para pedir al Gobierno central un tren digno para Extremadura. / EFE FERNANDO BERMEJO MARTÍN Miércoles, 28 agosto 2019, 09:24

Muchos comentarios se han hecho respecto de la frase que así empieza desde que el inolvidable Carlos Cano la incluyó en una de sus canciones, lo que al cantante granadino le valió un conflicto con el PSOE de Felipe González entonces gobernante.

«No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes, ni por qué llamas mi tierra a aquello que no defiendes», decía el cantante criticando la pasividad de quienes viendo ninguneados sus derechos no reaccionaban con suficiente vehemencia. Y a mi memoria viene este texto cada vez que veo a políticos de uno y otro signo que, teniendo como misión la defensa de sus votantes, escurren el bulto y no pasan más allá de manifestaciones que lavan su imagen pero que no suponen ninguna efectividad práctica.

Y al escribir esto tengo en la cabeza el inacabable conflicto del tren que si no fuese un terrible drama podría etiquetarse como tragicómico y que no tengo ni idea de cuándo se resolverá, pero que seguro no es cuando interese a los extremeños.

Pero si los políticos de nuestra tierra subordinan los intereses de quienes les votan a lo que le dictan los dirigentes de sus partidos en Madrid, e incluso esos intereses ajenos son capaces de condicionar la política municipal, como acabamos de ver, difícil será que se muevan en contra de intereses partidistas para defender los derechos de sus vecinos. Aunque todos somos un poco culpables de que las cosas sigan siendo así. Porque somos conscientes de lo arriba dicho, pero no hacemos nada por cambiarlo más allá de protestas simples que suenan en los oídos de los que podrían cambiar la situación como cantos de pajaritos que en nada les afectan.

Como decía Carlos Cano, si en vez de ser pajaritos fuéramos tigres de bengala a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Hasta tanto las quejas y protestas no suenen a rugido de tigre y asusten a los responsables de la situación, mucho me temo que nada cambiará.

De momento, seguiremos viendo cómo las distancias entre nuestra tierra y otras regiones se van incrementando y seguiremos alimentando a aquellas con lo mejor de nuestra preparada juventud, obligada a emigrar por falta de oportunidades. Como siempre.