Nosotros pagamos el pato Cosas de Palacio La idea de Gallardo de que Fragoso lidere el futuro del Hospital Provincial augura un nuevo rosario de desencuentros que sufrirá la ciudad ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 20 octubre 2019, 09:01

Difícilmente volverá a repetirse una imagen como la que aparece junto a estas líneas, cuando el alcalde y el presidente de la Diputación acordaron rehabilitar el Hospital Provincial.

Miguel Ángel Gallardo y Francisco Fragoso han emprendido un camino sin retorno. Se han enfadado, han discutido a través de los medios de comunicación y a estas horas del domingo a lo mejor ambos están morados de no respirar. Ya saben, que hay quien evita el aire cuando se enfada, como si le importara al otro.

Allá ellos si toman café una vez a la semana o si llevan semanas sin verse. Lo peor es que en medio del deterioro de su relación va el interés de la ciudad, que va a empezar a sufrir tanta desavenencia política.

Es probable que conozcan el resumen de la semana.HOY publica que Mercadona estudia la viabilidad de abrir un súper en el Hospital Provincial, la Diputación no informa, Fragoso cuestiona por qué puede ir una tienda y no el centro de salud de Los Pinos, las asociaciones de vecinos se hacen la misma pregunta y Gallardo habla tres días después para decir que abandona la idea del establecimiento y que a partir de ahora el marrón del edificio es para el Ayuntamiento.

Porque seamos sinceros. Esos 22.000 metros cuadrados, vacíos, son un problema de primer orden. Sin una apuesta decidida y firme por él, puede caerse a trozos y volver a ser pasto de ladrones. Que ya lo fue.

En esa línea, el desencuentro entre ambos no es bueno. Y el anuncio de Gallardo de querer que Fragoso lidere el proyecto, pero que a cada paso vaya a verle al despacho a pedirle el espacio que necesite y presentarle la idea no augura una solución ágil. Sino otro rosario de desencuentros y discusiones. En el caso de que Fragoso acepte el envite, que no veo yo claro que lo admita porque supondría, en la práctica, dar una imagen de supeditación o subordinación del alcalde respecto al presidente de la Diputación en decisiones municipales.

Las malas relaciones no nacen a raíz de este edificio, sino que influyen otros asuntos. Que Fragoso tiene a Gallardo en los juzgados a raíz de la memoria histórica, y le va ganando. Y que Gallardo le debe a la ciudad un millón de euros por mantener, entre otras cosas, la calle a Adolfo Díaz Ambrona.

Yen estas andamos, entre dos representantes que se han enfadado. La consecuencia es que el interés de los pacenses está en segundo plano. Será la ciudad la que pague el pato.