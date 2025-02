Los padres del Guadiana recogen firmas para que no eliminen un aula de infantil

Marisa Demetrio es una de las 54 madres que ha solicitado plaza para su hija de tres años en el colegio Guadiana, ubicado en el ... paseo Fluvial en Badajoz.

Ha elegido este centro porque otra hija, de ocho años, estudia aquí, y para ella y su marido es la mejor opción ya que ambos trabajan fuera y son los abuelos de sus hijas quienes se tienen que hacer cargo de llevarlas a clase.

Como otras familias, Marisa es una de las doce que no podrán matricular a su hija en este centro en caso de que no reabran este aula. «Aún no tenemos un listado con los admitidos, pero sí lo hay de puntos, y mi hija solo tiene cuatro. Otras personas suman hasta diez, así que todo apunta a que me quedaré fuera», afirma desesperada.

Para Demetrio, quedarse fuera no sería un problema si todas las plazas estuvieran cubiertas, pero lamenta que su hija se quede fuera por decisiones políticas, como la de eliminar una líneas de las tres de primero de Infantil que tiene el centro. Una medida que Educación ha tomado a consecuencia de la baja natalidad, por lo que ha reducido 132 plazas en los colegios públicos extremeños.

El Guadiana, que abarca educación Infantil y Primaria, ha sido uno de los afectados. Ha pasado de ofertar 66 plazas el año pasado a que tan solo se puedan matricular 44 alumnos, 22 menos que el curso anterior.

De este modo el centro pasará de la posibilidad de tener tres clases para alumnos de infantil a ofertar tan solo dos, que son las mismas que tiene este curso. «El año pasado nos vimos obligados a bajarlas porque solo recibimos 40 solicitudes e hicimos dos clases» señalan desde la dirección del centro, que sin embargo este año ha recibido 54 peticiones.

«Los padres no entendemos cómo este año, que ha aumentado la demanda, no se puede volver a las tres aulas. Creemos que no es el mejor momento para eliminar una línea», destaca Pilar Macarro, que también ha solicitado plaza para su hijo el próximo curso. «Con las tres clases en funcionamiento, las 54 familias que queremos que nuestros hijos estudien en este colegio estaríamos dentro, y además bajaría la ratio, ya que tendríamos tres clases con 18 alumnos, que es muy buena cifra», subraya Macarro.

Situación en estudio

Con esta intención, las familias afectadas se han dado a la tarea de recoger firmas para pedir a la consejería la reapertura del aula, ya que fue la propia institución quien indicó que la reducción de las plazas podría variar en función de la demanda. Algo que están estudiando, según afirma Educación a HOY. «En estos momentos la situación se encuentra en estudio y hasta ese momento en el que termine el plazo los datos no serán definitivos. No obstante hay vacantes suficientes en la zona para atender todas las solicitudes», explica la consejería. Además, según indica Educación, los datos de las solicitudes no son definitivos, ya que los centros tienen hasta el 21 de mayo para realizar la baremación.

Los padres confían en que esto se resuelva ya que temen por la conciliación familiar, pues muchos de ellos tienen a uno de sus hijos en este centro y para ellos en inviable matricularlos en otro diferente. «Quitar un aula, cuando realmente hay solicitudes para poder completar la oferta es una catástrofe para las familias y para el centro, ya que a más niños más actividades y más servicios podrá prestar», aseguran las familias, que temen que el colegio pierda profesores y especialistas.