Los padres del General Navarro critican el cambio del tráfico en la ronda del Pilar

Una hora antes de que sonara el timbre de las dos de la tarde que marca el fin de la jornada en el colegio Público General Navarro de Badajoz, Ester Monguilod llegó al centro para buscar aparcamiento.

«Vengo a buscar a mi hija. Antes ... venía con tranquilidad porque podíamos parar en la acera del colegio en doble fila o en la zona de carga y descarga, pero ahora es imposible», contaba esta madre indignada.

La creación del carril bici turístico que atraviesa la avenida, unido al desdoblamiento de la circulación que ahora permite girar a la derecha al final de la avenida de Huelva, ha restado espacio a la calzada y ha eliminado las zonas de carga y descarga donde muchos padres paraban para coger a sus hijos a la salida del colegio. «Antes parábamos allí porque estaba permitido desde la una hasta las cuatro de la tarde. Pero ahora no hay espacio», decía Monguilod.

«Es un rollo lo que han hecho, apenas son unos metros pero nos obligar a dar mas vueltas», dice la taxista Ramona Dimofte

Ayer tuvo suerte y consiguió estacionar su coche en el aparcamiento que el supermercado Dia, que está junto al colegio, tiene en sus instalaciones. Pero hay días que después de dar varias vueltas por los alrededores del paseo de San Francisco o la plaza Minayo tiene que terminar dejando el vehículo en el parking de Menacho.

Para Teresa González el problema se agrava porque además de tener menos espacio en ronda del Pilar también han desaparecido aparcamientos de la calle Alonso de Celada. «Antes también podíamos aparcar en línea en la calle Alonso de Celada, pero ahora han puesto aparcamientos en batería que tampoco te permiten parar en doble fila, ni siquiera para bajar a los niños a las nueve de la mañana, porque cortamos el tráfico», cuenta González, que tampoco está contenta con la nueva ordenación del tráfico.

Lo mismo le ocurre a Luis Panduro, que subraya que desde que desdoblaron el carril de ronda del Pilar, las familias de General Navarro están «trastornados con los cambios».

«Tenemos que venir con mucha antelación a recoger a los niños y eso es complicado por el qué hacer de cada uno», cuenta Panduro, que entiende que quieran hacer una almendra central para crear una zona de bajas emisiones como pide Europa.

«Todo esto me parece muy bonito pero a nosotros no nos dan una solución para poder aparcar en el centro», contaba indignado porque dice que los padres de otros colegios pueden aparcar en doble fila sin problema y a ellos la Policía Local ya les ha sancionado varias veces en las últimas semanas.

Las modificaciones del tráfico también afectan a los taxistas que tienen su parada junto al paseo de San Francisco. Hasta hace apenas unas semanas, podían circular por la calle Alonso Celada hasta la plaza Minayo para subir al Ayuntamiento, pero con la reordenación de la circulación en la zona ahora se ven obligados a girar hacia la derecha al llegar al final de esta calle.

«Es un rollo lo que han hecho porque ahora no podemos ir directamente desde la parada hasta la avenida de Europa», cuenta la taxista, Ramona Dimofte.

Para ella no tiene sentido las modificaciones que han hecho en el tráfico. «Apenas son unos metros que no sirven para nada más allá de retrasar el tráfico. En las horas puntas se forman atascos y antes no pasaba», explicaba Dimofte.

Lo mismo piensa Teresa Álvez, que también ve más complicado conducir por el centro con las nuevas restricciones. «Lo que necesitamos los taxistas es un carril para nosotros en la ciudad no que nos lo pongan más difícil».