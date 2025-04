Padres del colegio San José de Calasanz de Badajoz denuncian riesgo de atropello en la zona

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 12 de noviembre 2021, 08:02 Comenta Compartir

En el colegio San José de Calasanz hay un grupo que se apodan a sí mismas «las madres pivote». Eso se debe a que, a la entrada y la salida de este centro escolar, se colocan cerca de los pasos de peatones para señalizar el paso de los niños. Suelen hacerlo porque hay coches aparcados junto al paso y temen que tapen a los menores y estos sufran un atropello.

La asociación de madres y padres ha llevado a cabo varias iniciativas para tratar de acabar con este problema, que consideran un riesgo para los niños del colegio. Entre otras iniciativas, la agrupación, junto con la dirección del centro, ha llevado a cabo una campaña informativa entre las familias pidiendo que eviten aparcar indebidamente. También han solicitado al Ayuntamiento de Badajoz mayor presencia policial.

El problema de los aparcamientos ha empeorado con la pandemia según los padres del centro. Como medida de precaución, al regresar a clase tras el parón debido a la pandemia, muchas escuelas de Badajoz han cambiado su sistema de entradas y salidas. En muchos casos han pasado de contar con un solo acceso al centro, a varios para dispersar a los estudiantes. Este ha sido el caso del San José de Calasanz.

Las familias denuncian que se han producido varios choques entre vehículos, el último hace solo unos días

Los accesos de esta escuela están en la calle Castillo Villanueva del Fresno, la misma que lleva al Hospital Perpetuo Socorro. Por esa razón, pocos minutos antes de las nueve de la mañana hay mucho tráfico desde la rotonda de Pedro Balas López hacia esta vía. Se juntan los pacientes que van al centro hospitalario con las familias que deben dejar a sus hijos en el San José de Calasanz. Desde la pandemia, la escuela cuenta con tres entradas, una para Infantil y las otras para los más pequeños y para los mayores de la etapa de Primaria. Ese sistema ha evitado aglomeraciones de alumnos, pero ha provocado que los coches aparquen en más zonas para llevar a los niños al centro.

«Evitar una desgracia»

El mayor peligro, según explican los padren afectados, son los vehículos que aparcan estrechando mucho la vía y que tapan los pasos de peatones. De hecho, detallan que se han producido varios choques entre coches, el último hace solo unos días. «No queremos esperar a que ocurra una desgracia para que hagan algo», añaden los progenitores.

Hace unos meses, por petición del centro y de las familias, el Ayuntamiento colocó pivotes junto a uno de los pasos de peatones para evitar aparcamientos indebidos, pero el otro paso queda sin protección y a diario hay vehículos que aparcan tapando la visibilidad.

En la zona hay aparcamiento a la entrada y la salida, pero muchos padres lo evitan por tratarse de estacionamiento de pago. Son los aparcamientos de los hospitales Perpetuo Socorro y Materno Infantil, pero están gestionados por Adeba y hay que pagar 1,40 euros para dejar el coche.

«Para 10 minutos no vas a pagar a diario y muchos padres tenemos que venir en coche, no tenemos otra, porque luego vamos a trabajar. Si no tienes otra opción, tienes que aparcar», explica Pedro, un padre que no quiere dar su apellido porque ayer aparcó en doble fila, aunque lejos de la entrada «para no molestar».

El problema que denuncian los padres del colegio San José de Calasanz no solo ocurre en este centro, hay muchas escuelas de Badajoz donde se repiten escenas similares a diario.

El pasado mes de septiembre la concejala de Policía Local, María José Solana, anunció que serían inflexibles con los comportamientos más extremos de las familias, como aparcar en tercera fila o dejar los coches en los pasos de peatones.

El Consistorio también ha adoptado medidas en distintas zonas escolares para mejorar la seguridad, por ejemplo, ampliar acerados o instalar bandas reductoras para que los coches no corran en esos tramos.