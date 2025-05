Los padres de Los Ángeles reclaman una solución ante el estado del colegio

De los 68 alumnos que atiende el Colegio de Educación Especial 'Los Ángeles', ubicado en la carretera de Cáceres a ocho kilómetros de Badajoz, ... solo cuatro acudieron el pasado jueves a las aulas. Las fuertes lluvias que cayeron el martes anegaron la entrada del edificio, y los usuarios del centro tuvieron que ser evacuados por Cruz Roja y camiones militares de la base de Bótoa.

Esta situación no es nueva para los alumnos y profesionales del centro, que llevan años lidiando con el deterioro en el que se encuentra el edificio. «Esto es así todos los inviernos. Hay goteras, las cornisas se caían, por lo que decidimos quitarlas, y hay mucha humedad. Las condiciones son lamentables», apunta la directora del centro, Mar García, quien señala que cada vez que llueve las consecuencias para el centro son nefastas, por tratarse de un edificio antiguo y muy deteriorado.

«Los techos están agrietados. De hecho, partes del techo de una de las aulas se ha desprendido«, comenta Cristina Usero, presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio. A la caída del techo se suma que con las fuertes lluvias de los últimos días han aparecido nuevas goteras «por donde entra agua a chorros», señala la directora, que apunta que pueden trabajar con normalidad, pero con numerosas carencias.

Ampliar Humedades y goteras en los techos.

Los alumnos que acuden a este centro a diario tienen necesidades especiales, por lo que las terapias con logopedas y fisioterapeutas son fundamentales en su día a día, pero la mayoría de los chavales no han vuelto a acudir al colegio desde el pasado 13 de diciembre, dado que los padres tienen miedo a un posible derrumbe. Como es el caso de Cristina Cruz, madre de una de las alumnas matriculadas en 'Los Ángeles'. Su hija tiene cuatro años, y una enfermedad rara, por lo que necesita acudir a un centro de educación especial, y este es el único que existe en la capital pacense al que pueden acudir niños menores de seis años. «Estando el centro como está no vamos a llevarla, si sigue en las mismas condiciones no queremos que mi hija vaya así al colegio», apunta.

Para Educación no hay riesgo

Esther Gutiérrez, consejera de Educación de la Junta de Extremadura, visitó las instalaciones del centro un día después de las lluvias junto a un equipo de peritos. Y según cuentan los padres, asegura que no vieron ningún riesgo en que el colegio continúe con su normal funcionamiento. De hecho, en los últimos días se ha trabajado en solucionar los problemas con la luz de la segunda parte del centro y las aulas afectadas han sido clausuradas.

Ampliar Escayola desprendida sobre uno de los falsos techos. HOY

Sin embargo, la dirección del centro ha enviado un mensaje a las familias avisando, que pese a que el centro se encuentre abierto los padres no están obligados a llevar a sus hijos a las aulas. Hecho por el que la mayoría de familias han decidido no hacerlo, pues consideran que hay falta de responsabilidad y piden soluciones, comenta la presidenta del AMPA.

Se trata de un colegio público, depende de la Junta, que según cuenta la directora el año pasado se gastó 80.000 euros en cambiar las cubiertas de los tejados. García añade que la inversión no sirvió de nada porque se están gastando el dinero en un edificio que está cada vez más roto». Lo que pide el propio centro, en el que trabajan 58 personas, y las familias de los 68 alumnos que acuden a él, es que comiencen ya a ejecutarse las obras que les prometieron hace diez años, cuando les hablaron de la construcción de un nuevo edificio en la barriada de San Roque.

Diez años esperando

Hace diez años que se anunció que 'Los Ángeles' se trasladaría a unas nuevas instalaciones que se construirían en un terreno que el Ayuntamiento adjudicó en San Roque y hace cinco años se presupuestaron las obras en 6,5 millones de euros.

No fue hasta el pasado año cuando el equipo de arquitectos se reunió con el equipo directivo, pero las obras aún no han empezado. Desde el AMPA cuentan que se sienten abandonados al ver que los plazos de ejecución de unas obras son muy lentos para algunos centros y «muy rápidos para otros, como el colegio que se ha construido en Cerro Gordo», apunta Usero.

Ampliar Charco de agua que impidió la salida del centro el martes. HOY

Por el momento, la Junta no se ha pronunciado sobre si pondrá una solución sobre la mesa para solventar este problema. Las familias lo que piden es que se empiece ya con la construcción del nuevo centro, o que al menos mientras llega ese día se trasladen a los alumnos a un lugar más seguro, ya que cada vez que dejan a sus hijos en el colegio se lanzan la misma pregunta: «¿Qué tiene que ocurrir para que se tomen medidas con esta situación?»