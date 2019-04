Salgo de casa y es como si no hubiera salido. Como si todavía estuviera en el interior del libro que me tiene secuestrado el alma. Sigo hipnotizado de palabras que como cuchillos afilados de realidad me hieren hasta sangrar por las cicatrices sin cerrar de los recuerdos. 'Ordesa', de Juan Vila, me ha clavado asado. A mí también se me murió mi padre cuando todavía le quedaban muchas cosas por contar, muchas horas de pan y brasero. Mi padre murió cuando tenía 94 años, siempre es pronto para que un padre muera.

Me doy cuenta de que estoy en la calle cuando Ángel, el del kiosco de los periódicos, me da los buenos días. Ángel también es padre de una niña de dos años. Yo también soy padre.

Ahora el padre soy yo. Ser padre es vivir un sentimiento de amor que crece al mismo ritmo que crecen los hijos. Yo, mientras más conozco a mi niña, más la quiero.

Puede pasar cualquier día en el que uno este preocupado por esas cosas que ocupan a los adultos, que llegues casa con la cabeza a punto de estallar después de un día malo en el trabajo.

Puede ser un día de eso que llegas sin ganas de llegar y de pronto..., el mundo se vuelve del revés, y deja de ser gris cuando te está esperando detrás de la puerta al oír la llave y te dice: «Tengo un regalo para ti», y te da una hoja de libreta con un dibujo hecho con lápices de colores cálidos en el que pone con letra infantil: «Papá te quiero».

Entonces te olvidas de las preocupaciones de los adultos, las cosas que creías importantes dejan de serlo, y todo vuelve a ser sencillo, te vuelves niño y te tiras en el suelo a jugar en la alfombra mágica de los sueños, para regresar del mundo agresivo al de los sentimientos.

Creemos que somos nosotros quienes los protegemos cuando son ellos quienes nos protegen del mundo cada vez más cruel de los adultos. No sé por qué escribo hoy de esto, quizás sea un artículo que tendría que haber sacado el día del padre. Pero, ¿acaso no son todos los días día del padre, y sobre todo, día del hijo?