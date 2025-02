Los pacientes piden una ruta segura para acceder al Hospital Universitario de Badajoz

Isabel Ortiz vive en La Morera (Badajoz) pero la semana pasada tenía cita en el Universitario de Badajoz. No era la primera vez que visitaba ... el hospital pero sí fue nuevo para ella el miedo que sintió cuando el espejo retrovisor de un vehículo le rozó el bolso. «Ha pasado pegado a mí, he visto cómo se movía mi bolso».

El susto se produjo cuando trataba de acceder al edificio de Consultas Externas, situado en la parte trasera del hospital. Antes era fácil llegar porque justo delante había un enorme aparcamiento de tierra con accesos al centro sanitario. Pero desde que comenzó la obra de la nueva Facultad de Medicina la situación comenzó a complicarse.

Consciente del problema, el Servicio Extremeño de Salud habilitó aparcamientos alternativos. Pero el empeño por resolver en problema no tuvo en cuenta que esas nuevas explanadas no están bien conectadas por el centro hospitalario.

Isabel, que debe rondar los 70 años, llegó al Universitario acompañada de su hijo, que encontró estacionamiento en una zona de tierra situada al otro lado de la avenida que conecta las traseras del hospital con el campus universitario.

Eran las 10 de la mañana y a esa hora ya estaba lleno el aparcamiento que gestiona Adeba junto al Instituto de Medicina Legal. Eso los obligó a separarse aún más del hospital y finalmente encontraron una explanada de tierra que se usa como aparcamiento. Desde allí iniciaron ruta a pie al hospital por un itinerario que los obligó a cruzar la avenida del Parque Científico y Tecnológico, que carece de pasos de cebra, y a recorrer un largo tramo de ese vial en el que no hay acera, problema que se repitió cuando al llegar a la parada de autobuses giraron a la derecha para bordear las obras de la Facultad de Medicina. Isabel no ocultó a HOY que se había sentido en riesgo mientras recorría con su muleta los más de 500 metros que separan el aparcamiento en el que dejaron el coche del acceso a Consultas Externas.

Del mismo problema se quejaba José Antonio Silva, que llegó al hospital procedente de la pedanía pacense de Alvarado. «Para las personas mayores está bastante mal porque si no quieren ir por la calzada tienen que utilizar una acera que está rota y levantada».

«Yo estuve a punto de irme al suelo hace un par de meses –añade Manolo López, vecino de Badajoz–. Si no me hubiese agarrado a mi mujer me habría caído porque di un tropezón grande».

Un problema parecido detectaba Francisco Castilla, que viajó a Badajoz desde Almendralejo para llevar a su madre al hospital. Después de dejarla en consulta se dirigió al coche, pero al hacerlo comprobó que la acera por la que caminaba no tenía continuidad. «¿Y ahora por dónde sigo?», se preguntaba.

Ampliar José Antonio Silva en uno de los tramos de acera rotos. CASIMIRO MORENO

Una trabajadora del hospital explicó que en la actualidad solo existen dos zonas de estacionamiento habilitadas para aparcar. Una ocupa las pistas deportivas que hay entre la residencia de familiares y la Facultad de Medicina, en la que caben unos 400 o 500 coches, y la otra se encuentra junto al Instituto de Medicina Legal, con capacidad para 200. «El problema es que la que está al lado de la residencia de familiares se llena a las 8.10 de la mañana y la otra a las 8.40. A partir de esa hora comienzan a llegar los pacientes y se las ven y se las desean para dejar el coche».

Desde el aparcamiento que hay junto a la residencia de familiares no es excesivamente complicado llegar al hospital, pero no sucede lo mismo cuando se aparca al otro lado de la avenida del Parque Científico y Tecnológico. Hasta inicios de septiembre existía un pasillo que permitía entrar directamente en el hospital, pero ese acceso de tierra se cerró hace semanas y ahora es obligado bordear las obras de la Facultad de Medicina, que carecen de una acera segura.

La prueba de que es posible mejorar la situación son las cinco vallas con cintas plásticas que ha colocado la Policía Local para garantizar la seguridad en un tramo próximo a la parada de autobús. «No entiendo por qué no colocan una valla continua alrededor de toda la obra para garantizar una zona de paso a los peatones separada de los vehículos», se pregunta Manolo López.