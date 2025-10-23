HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La biblioteca de Santa Ana que es la cabecera de la red de bibliotecas. HOY

Los pacenses ya pueden buscar todos los libros de las bibliotecas municipales en la web municipal

El Ayuntamiento ha presentado la red que incluye 12 salas a las que se puede acudir con un solo carné

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:47

Encontrar un libro en las bibliotecas municipales de Badajoz es ahora más fácil. El Ayuntamiento de Badajoz cuenta con un catálogo centralizado con los recursos ... de las 12 salas que hay en la ciudad y sus pedanías. En cualquiera de estos recursos además, los interesados se pueden hacer un carné que sirve para toda la red.

