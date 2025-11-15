HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Mesa informativa de Alrex en Badajoz con Wenceslao Apostua al frente. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Día Mundial sin Alcohol

Los pacenses tienen su primer contacto con el alcohol a los 14,2 años

Alrex Badajoz ha organizado distintas actividades esta semana para conmemorar el Día Mundial sin Alcohol en la ciudad

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Meterse una raya como quien habla de tomarse una cerveza. Es el fenómeno que se está extendiendo según alertan los voluntarios que ayudan a los ... pacenses a rehabilitarse. Ayer se celebró el Día Mundial sin Alcohol y Alrex Badajoz ha celebrado distintas actividades en la ciudad para informar sobre la lucha contra las adicciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  6. 6 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  7. 7

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  8. 8

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  9. 9

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  10. 10 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los pacenses tienen su primer contacto con el alcohol a los 14,2 años

Los pacenses tienen su primer contacto con el alcohol a los 14,2 años