Los pacenses tienen su primer contacto con el alcohol a los 14,2 años

Meterse una raya como quien habla de tomarse una cerveza. Es el fenómeno que se está extendiendo según alertan los voluntarios que ayudan a los ... pacenses a rehabilitarse. Ayer se celebró el Día Mundial sin Alcohol y Alrex Badajoz ha celebrado distintas actividades en la ciudad para informar sobre la lucha contra las adicciones.

'Aprender a vivir sin adicciones es posible', ha sido el lema de Alrex esta semana. La Asociacion de Alcohólicos Rehabilitados de Badajoz ha organizado charlas, talleres y mesas informativas para hablar de su trabajo. Su presidente, Wenceslao Apostua, advierte de que uno de los retos a los que se enfrentan son las adicciones mixtas porque ahora se dan muchos casos en los que no solo se consume alcohol, sino otras sustancias, incluso de forma normalizada dentro de su grupo de amigos. «Es imposible no tener en cuenta las otras sustancias, como la cocaína, se está generalizando a la hora de socializar como ya lo era el alcohol».

El cambio es tan importante que Alrex incluso ha cambiado su especialidad, de ser una asociación centrada en los alcohólicos y sus familias ha pasado a ser una entidad para ayudar a los adictos, en general, continuando con la labor que hacen con el entorno familiar.

Una de las actividades de Alrex esta semana han sido las mesas informativas para el público en general, por ejemplo el pasado viernes en el Hospital Perpetuo Socorro y otra en la avenida de Huelva. La lluvia, sin embargo, obligó a esta entidad a cancelar la convivencia sin alcohol que también tenía prevista.

Dentro de su trabajo, destaca Apostua, una de las labores más importantes es la prevención. Por esa razón la asociación trabaja en los colegios e institutos de la zona. Su objetivo es retrasar la edad a la que los jóvenes extremeños comienzan a beber.

Beber más tarde

A este respecto el presidente de Alrex detalla que han visto algunos avances en los últimos años. «La última encuesta que hemos hecho nosotros mismos sitúa la edad en la que consumen alcohol por primera vez en Badajoz en 14,2 años, cuando antes estaba cerca de los 13; es un avance, pero hay que seguir trabajando».

La campaña que realizan en los centros escolares utiliza una estrategia innovadora, someten a los jóvenes a un juego de rol. «Hablamos antes con los profesores y la gente que conoce a los menores y usamos lo que sabemos para que, en el juego, los 'guays' de la clase, digamos que los que pueden arrastrar a otros a beber, pierdan ese juego. Queremos empoderar a los que, en principio, son más débiles», explica Apostua. El objetivo final es que esos alumnos no se dejen llevar por la presión de probar el alcohol.

Recientemente Alrex ha logrado una subvención del Ayuntamiento de Badajoz de 8.000 euros. Estos fondos, explica su presidente, servirán para llegar a muchos más centros escolares. De hecho su objetivo es extender estos talleres a los colegios, a sexto de Primaria, ya que consideran que es mejor empezar antes de que lleguen a los institutos para hablarles de prevención.

Esta entidad, además, continúa con las terapias individuales y de grupo para ayudar a las personas que luchan contra una adicción y a sus familiares. Apostua explica que tiene mucha demanda, de hecho, «hemos tenido que dividir las sesiones de los lunes y los miércoles porque el salón con el que contamos, en el que entran unas 35 personas, se quedaba pequeño».

Una novedad, explica el presidente de Alrex, es que disponen de una terapia de grupo específica para mujeres. «Algunas se sienten a gusto en la terapia mixta, pero hay muchos casos de adicción relacionados con violencia de género, maltrato y así cuentan con un espacio para ellas con dos psicólogas para tratar sus patologías específicas y que puedan ayudarse», concluye.