Naves industriales de la plataforma logística, entre las que se encuentra la de ITV. HOY

Badajoz

Los pacenses pasarán la ITV en la plataforma logística a partir de enero

La Consejería informará del día exacto unas semanas antes del cambio de la sede pública ubicada en el Nevero, aunque la privada se mantendrá en el polígono

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

A partir de enero, los pacenses tendrán que dirigirse a la plataforma logística del Suroeste Europeo a pasar la inspección de la ITV en ... la oficina pública. A principios de año, en un día aún por determinar por parte de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, los conductores tendrán que acudir al nuevo emplazamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

