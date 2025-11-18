Los pacenses pasarán la ITV en la plataforma logística a partir de enero

A partir de enero, los pacenses tendrán que dirigirse a la plataforma logística del Suroeste Europeo a pasar la inspección de la ITV en ... la oficina pública. A principios de año, en un día aún por determinar por parte de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, los conductores tendrán que acudir al nuevo emplazamiento.

La ITV pública se encuentra en la avenida Miguel de Fabra, en unas instalaciones antiguas que la Junta de Extremadura va a reformar. Cambiarán ventanas por otras más modernas, instalarán paneles fotovoltaicos para autoconsumo en la cubierta, cambiarán la iluminación del edificio por tecnología led, retirarán el amianto de la cubierta para colocar chapa sándwich y armonizarán las unidades de climatización. Con todo esto pretende reducir el consumo energético del inmueble.

Esta obra durará unos cuatro meses y empezará en enero, así que lo más probable es que, si todo va bien, los conductores puedan volver al edificio de siempre antes del próximo verano. Aunque el acuerdo para el uso de estas instalaciones establece una cesión de nueve meses que puede alargarse hasta el año y se deja la puerta abierta a prolongar el plazo si las obras de la actual sede no están terminadas.

El cambio tiene carácter temporal con un máximo de un año, mientras duren las obras de adaptación de la estación del Nevero

Durante el tiempo que se prolonguen las obras, los conductores tendrán que dirigirse a la plataforma Logística del Suroeste Europeo. La Junta de Extremadura construyó un parque de naves empresariales de tamaño medio al calor del tirón de Amazon y que estaban dirigidas a pequeñas y medianas empresas extremeñas. Tienen algunas reservadas, pero aún quedan libres en las once construidas.

La inspección técnica de vehículos se ubicará en una de estas. Pero también hace falta someterlas a una actuación de adaptación, dado que la Junta las construyó pero las dejó en bruto para que las empresas que las adquirieran las preparasen en función de sus necesidades. Está previsto que los operarios empiecen a preparar una de estas en las próximas semanas. Realizarán tareas en las instalaciones eléctricas, los sistemas de ventilación, instalación de maquinaria y oficinas de atención administrativa.

Las obras dotarán el edificio de línea de inspección de vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos de masa máxima técnica admisible, un módulo de aseos, tres módulos para oficinas (uno dentro de la nave y dos en los aparcamientos), ventiladores para la extracción de humos, así como la instalación de líneas eléctricas y la acometida de agua potable.

Como el destino final es la venta, una vez que los operarios de la ITV se marchen, la Consejería deberá revertir todas estas inversiones, aunque cuando llegue el momento podrán negociar si se queda alguna dotación.

Convenio entre Feisa y la Consejería

La nave seleccionada tiene una superficie construida, sin incluir el patio delantero comunitario, de 456,25 metros cuadrados, de los que 56 corresponden al patio trasero. Por delante dispone de un patio comunitario de 62,50 metros cuadrados.

Todo esto es posible gracias a un convenio que han firmado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, y Miguel Ángel Mendiano, director general de Avante y por tanto responsable de la también empresa pública Feisa.

Ese documento señala que la Consejería se apoya en la sociedad mercantil pública para gestionar eficazmente los recursos públicos manteniendo la prestación del servicio público sin solución de continuidad y con el carácter gratuito de la instalación en un nuevo inmueble. Por su parte, Feisa se beneficia del volumen de tráfico de vehículos y de la actividad económica e industrial en el nuevo parque empresarial para aprovechar esa situación como «elemento propulsor y dinamizador de las naves industriales y, en definitiva, para el desarrollo socio económico de la zona, por lo que ambas entidades consideran oportuno suscribir el convenio de colaboración.

La ITV privada, Itevebasa, continúa prestando su servicio en el polígono industrial El Nevero, en la esquina entre las calles Jerónimo de Valencia y Nevero Doce.