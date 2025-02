Los pacenses madrugan para el concierto de Maka

Pasaban las nueve de la mañana cuando Naira Ramirez y Noelia Giles llegaron a las puertas de La Alcazaba. Hoy se celebra el tercero de ... los conciertos del festival que comenzó el pasado jueves en el recinto amurallado y que este sábado recibe a Maka, el artista favorito de las jóvenes que han madrugado para poder entrar de las primeras y coger uno de los mejores sitios.

Un poco más tarde a las diez y media llegó Francisco Zamora. Él va con su familia y amigos y cuenta que se han turnado a lo largo del día para no perder el sitio. «Hemos traído un par de sombrillas, después he ido a casa a comer y han venido los amigos para no perder el sitio», explica. Las sombrillas, butacas, mucha agua fría y una baraja de cartas han sido los protagonistas en la fila que se fue llenando de personas conforme avanzó la mañana.

El calor no es un impedimento para este grupo de jóvenes, que tiene las entradas compradas desde hace varios meses. «Tenemos las espectativas muy altas, sabemos que la espera va a merecer la pena y por mucho calor que haga estamos pasando un día muy agradable sabiendo que vamos a verle», comenta Naiara.

Ampliar Decenas de persona hacen cola desde las nueve de la mañana para estar lo más cerca posible del escenario. PAKOPI

Mucho baile es lo que les espera esta noche a las cientos de personas que a las cinco de la tarde ya aguardaban a las puertas del recinto. El flamenco pop es el estilo que tiene este cantautor granadino, considerado como un artista único por la mezcla de géneros.

Flamenco pop

'Detrás de esta pinta hay un flamenco' es el último álbum del artista que presentará esta noche en Badajoz, donde sonarán algunos de sus últimos temas como 'Nadie lo sabe', 'Prefiero vivir soñando' o 'Mis raíces'. Aunque también habrá hueco para algunos temas de sus inicios como 'Tenerte o perderte', o 'El dinero no te vale'.

El cantautor, creció en el barrio granadino de Almanjayar, donde dice haber aprendido todo lo que sabe. Desde muy pequeño empezó a escribir sus propias letras que él mismo grabaría en su ordenador. Las canciones que hablaban de su vida le hicieron conocido en su entorno, que comenzó a valorar de forma postiva la mezcla entre hiphop, flamenco y pop.

Este sábado llega a Badajoz donde ha congregado a decenas de personas, en un concierto que comenzará a las 22.00 horas. Después de su parada en la región continuará con su gira por otras ciudades como Almería, Alicante, Valencia o Madrid.