Los 40 pacenses que al llegar a Benidorm no tenían hotel temen no recuperar el dinero

«Esto está siendo un calvario, estamos cansados ya de la agencia y de sus mentiras», dice uno de los afectados

Cuarenta pacenses denuncian haber sido víctima de una estafa por un viaje a Benidorm. Estaba organizado por la agencia pacense Viajes Expoal y la oferta incluía una semana de pensión completa en un hotel del 21 al 28 de julio que costaba unos 400 euros por persona. Al llegar, sin embargo, no había ninguna reserva hecha.

El autobús partió de Badajoz el viernes a las 23.00 horas. El sábado, ya en la ciudad alicantina, todo se complicó. «Estuvimos toda la mañana yendo de un hotel a otro a ver dónde podíamos quedarnos porque no había ninguna reserva a nuestro nombre», afirma Juan Andrés Román, una de las personas afectadas.

Desde la agencia confirman que ocurrió así. «Hubo un problema con la administración de los hoteles y me avisaron el mismo viernes de que iban a ser reubicados», afirma Ana Expósito, propietaria de Viajes Expoal. «Al ir a otros hoteles, había que pagar otra reserva, y a mí no me dejaban hacerlo desde Badajoz», añade.

Por este motivo, cada cliente tuvo que abonar con su propio dinero el coste del fin de semana, con la promesa por parte de la agencia de devolverles lo gastado de más. El lunes, según la empresa, se solucionaría todo.

Al ser un viaje con todo incluido, los gastos que pensaban hacer eran mínimos. «Algunos no llevaron apenas dinero y había personas mayores que no tenían tarjeta de crédito», afirma Jaime Mendo, hijo y sobrino de dos de las afectadas.

Ante esta situación, algunos prefirieron reservar de su propio bolsillo un hotel toda la semana y olvidarse del tema, porque la agencia se comprometió a reembolsarles todo. Otros decidieron cortar de raíz el problema y volverse a Badajoz por su cuenta.

Los más perjudicados han sido los componentes de un grupo de 12 personas que pagaron únicamente el fin de semana creyendo que el lunes llegaría la solución.

Ese día la agencia sí pagó la estancia de una noche, pero no en las mismas condiciones para todos. «A mí me abonaron una noche en pensión completa, a otros solo media pensión, a mi madre solo el desayuno... Un caos todo», señala Román.

Ayer martes cambiaron de hotel a los 12. Según Ana Expósito, estaba ya «todo solucionado hasta el sábado», pero ellos afirman que sólo consta que ha pagado una noche más. «Estoy seguro de que mañana nos volverán a echar del hotel y empezará de nuevo el calvario», añade. Si eso ocurre, anuncian que se volverán a Badajoz en bus.

Viajes Expoal se ha comprometido a hacerse cargo de todos los gastos, que serán devueltos «esta semana o la próxima», garantiza la propietaria. Los afectados, en cambio, dudan de su palabra.

«Le pedí a la agencia que me ingresara los 1.507 euros que nos habíamos gastado entre nueve personas y me envió un justificante de pago con esa cantidad, pero me llegó solo una transferencia de 1.000 euros. El justificante era falso. Le volví a reclamar el resto y me ha hecho ahora otro pago de 307 por un supuesto error del banco. Estoy cansado ya de ella y de sus mentiras», concluía ayer Juan Andrés Román.

En cuanto al viaje de vuelta, ni siquiera ha sido contratado. Desde la agencia explican que están buscando una compañía para traerlos a Badajoz.

Rafael Rico y Brígida Díaz también pagaron 770 euros entre los dos por el viaje, pero no han ido. «Antes de entregar el dinero, le dijimos que a lo mejor no podíamos ir porque quizás operaban a mi hijo en esta fecha y nos dijeron que nos devolvería el dinero sin problema», asegura la pareja.

Tras comunicarle a la agencia la imposibilidad de realizar al viaje, aún no han visto el dinero. «Llevamos unos días detrás de ella y nada. Ayer quedamos y no vino porque estaba en urgencias. Hoy, igual. Nos ha dicho que el jueves nos lo da. A ver si es verdad», reclamaban ayer ambos.

«Ella tiene don de gentes y te habla de una forma que la crees. Todo el rato nos ha dicho que no nos preocupemos, que está todo solucionado, pero aquí seguimos, en la misma situación», se lamentaba ayer Juan Andrés Román.

Los afectados tienen pensado hacer una denuncia conjunta contra la agencia, pero para ello deben volver antes a Badajoz. Ana Expósito asegura que pagará todo y no quiere «que esto llegue a más». Además, anuncia que la agencia cerrará definitivamente.