Los pacenses hacen cola en la oficina de recaudación para pagar el recibo del IBI REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 19 julio 2019, 07:58

En los últimos días, se ven colas de ciudadanos en la oficina de recaudación de la plaza de España. El motivo es que el plazo para abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dentro del período voluntario finaliza en agosto y este año no han llegado las cartas que suele enviar el Ayuntamiento para recordar el pago del mismo.

A este respecto, el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, explicó ayer que las colas solo afectan a aquellos ciudadanos que no tienen domiciliado el pago de este impuesto y que -dijo- son una pequeña parte. Al contrario, aquellos que han autorizado a la oficina de recaudación a que les cargue el importe del recibo en su cuenta bancaria, ya lo han abonado.

Los que prefieren que no les pasen el recibo por el banco, -detalló el alcalde- tienen dos opciones. Esperar a que les llegue la carta que -especificó- «voluntariamente» el Ayuntamiento envía para facilitarles esta cuestión y que, aseguró, están llegando en estos días a los domicilios. O bien, acercarse a la oficina de recaudación a pagarlo. No obstante, recomendó que se domicilie el recibo, no solo por una cuestión de comodidad, sino también para evitar recargos si se paga fuera de tiempo y para ahorrase el 1% del importe del recibo, que tienen bonificados los que lo pagan por el banco.