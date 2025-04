El 40% de los pacenses no tienen banco en su barrio, dicen los colectivos vecinales

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados ha alertado de la exclusión financiera que sufren cuatro de cada diez ciudadanos en la ... ciudad.

Una situación que piden al Ayuntamiento que aborde con los directores de las entidades bancarias de la capital pacense en busca de una solución a un problema «cada vez mayor que afecta a miles de ciudadanos».

La federación ha recordado en nota de prensa que hace un año presentó un informe sobre la exclusión social financiera en la ciudad de Badajoz y varios de sus poblados, y que en el mismo se destacaba que cuatro de cada diez pacenses sufren esta situación, por lo que se hacía necesario que desde las instituciones se llevasen a cabo gestiones con entidades que pudieran ayudar a paliar o resolver este problema, «que cada día sufren los ciudadanos y en gran medida las personas mayores».

Entre los barrios afectados están Las Vaguadas, Suerte de Saavedra, Cuartón Cortijo, Cerro Gordo, La Pilara o El Progreso

Se trata de barrios como Las Vaguadas, Suerte de Saavedra, Cuartón Cortijo, Cerro Gordo, La Pilara, Antonio Domínguez, El Progreso, Santa Engracia-La Uva, El Gurugú, Los Colorines y La Granadilla, cuyos vecinos nos disponen de ninguna entidad bancaria, «ni siquiera de un cajero automático».

Esta situación, como ha explicado el presidente de la citada federación, Anselmo Solana, les lleva a tener que desplazarse, en algún caso a grandes distancias, o a contar con algún familiar o vecino para poder hacerles gestiones o acercarles a la entidad bancaria o cajero más cercano, que en algunos casos se trata de una distancia de varios kilómetros.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales instaron entonces al alcalde a que hiciera gestiones con responsables de entidades para valorar este problema. Explica la federación que ha habido acuerdos y convenios de colaboración entre administraciones locales o provinciales en otras ciudades que «han dado su resultado».

En este sentido, consideran que han sido una herramienta «eficiente» a la hora de acercar los servicios financieros a los ciudadanos, «derribando al menos la brecha digital que está suponiendo que la frontera de la desigualdad siga creciendo por vivir en barrios que no disponen de los mismos recursos».

Reunión

En esta línea y en una reunión mantenida ayer por el presidente de la Federación de Vecinos con el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Badajoz, se le preguntó por las gestiones que se habían llevado a cabo, como se había comprometido el alcalde.

Al respecto, han podido «comprobar que las gestiones no pasan por la solución de trasladar a las tiendas el resultado, para que estas a través de mecanismos tecnológicos puedan resolver o poner durante unas horas un furgón blindado itinerante».

«Las posibilidades de resolver este problema pasarían por que el alcalde tomara este problema como un problema social que sufren miles de vecinos, y en una mesa sentara a los directores territoriales de las entidades financieras para que se manifestaran y se empezaran a resolver las preguntas», sostuvo. Añadió que si en otras ciudades como Mérida o en barrios de otras localidades similares ha sido posible, no entienden que en Badajoz «este problema no tenga el mismo enfoque y preocupación por parte del alcalde.

Además, «la respuesta no puede pasar porque si no hay negocio, no hay servicio financiero». «Este es un problema social que no puede tener solo como componente la vía de la solución de ‘sin negocio, no hay solución’», sino que «la respuesta tiene que tener en cuenta todas las opciones», según la Federación de Vecinos.