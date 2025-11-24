HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo electoral celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz para elegir los integrantes de las mesas electorales del próximo 21-D. Ángel Márquez
Elecciones 21-D

Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

El Ayuntamiento de Badajoz sortea esta mañana de lunes la composición de las mesas electorales

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

¿Hay algo mejor que hacer el 21 de diciembre, domingo previo a Navidad, que formar parte de una mesa electoral? Sea cual sea la respuesta, 1.764 pacenses tendrán que formar parte del dispositivo, por lo que el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido quiénes son los elegidos esta mañana de lunes por sorteo. Habrá 196 mesas, que estarán formadas por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes por cada cargo. Las notificaciones serán ágiles porque queda menos de un mes, por lo que pueden empezar a llegar esta misma semana. Así que en Badajoz hay que estar pendiente del buzón.

El censo electoral pacense está formado por 119.926 electores, pero no todos cumplen los requisitos para resultar elegido. Hay 55.373 pacenses con titulación mínima de Bachillerato o FP Grado II, por lo que solo estos pueden ser designados como presidentes de mesa; mientras que el censo para vocales incorpora a quienes tienen titulación equivalente a Graduado Escolar o ESO y, en eso caso, asciende de 84.607 electores.

Los designados disponen de siete días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que impida la aceptación del cargo.

La Junta resolverá en un máximo de cinco días, sin ulterior recurso, pudiendo comunicar la sustitución al primer suplente si el elegido en primer lugar, por ejemplo, tiene que trabajar. Si el impedimento se produce posteriormente, deberá comunicarse al mismo organismo con al menos 72 horas de antelación. En caso de incapacidad sobrevenida menos de 72 horas antes, el aviso debe realizarse de forma inmediata y siempre antes de la constitución de la mesa.

Cambios en los colegios

El dispositivo recoge algunas novedades en los 55 colegios electorales que se habilitarán, aunque con un cambio de ubicación y la desaparición de dos centros que han venido prestando este servicio. Así, la sede de la asociación vecinal de Llera pasa al colegio Ciudad de Badajoz, donde se habilitarán cuatro meses; las tres mesas del antiguo instituto Anexo San Fernando se trasladan al colegio Juan Vázquez, que albergará seis mesas. Y la mesa única del colegio de las Josefinas (Sagrada Familia) se suma a las otras cinco que desde la última cita acoge la asociación de vecinos de Santa Marina.

Pero no hay variaciones en el número de mesas, que continúan siendo 196 distribuidas en los diez distintos que dividen electoralmente a Badajoz.

Los diez distritos y su división

• Distrito 1 (Zona Centro): 8 secciones – 13 mesas – 7.834 electores

• Distrito 2 (C/Porvenir): 5 secciones – 10 mesas – 6.878 electores

• Distrito 3 (Carretera de la Corte): 13 secciones – 22 mesas – 14.037 electores

• Distrito 4 (R. Pilar, Giles Ontiveros, A. Cuéllar, Vaguadas): 16 secciones – 30 mesas – 18.143 electores

• Distrito 5: 10 secciones – 16 mesas – 8.253 electores

• Distrito 6: 5 secciones – 9 mesas – 5.124 electores

• Distrito 7 (HUB – Avda. de Elvas): 14 secciones – 28 mesas – 17.745 electores

• Distrito 8 (Cerro Gordo): 9 secciones – 19 mesas – 11.598 electores

• Distrito 9: 18 secciones – 29 mesas – 17.198 electores

• Distrito 10 (Ma Auxiliadora – Pedro Balas): 9 secciones – 20 mesas – 13.116 electores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino