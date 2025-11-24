Pacenses, atentos al buzón: notificaciones electorales en camino

Sorteo electoral celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz para elegir los integrantes de las mesas electorales del próximo 21-D.

Rocío Romero Badajoz Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

¿Hay algo mejor que hacer el 21 de diciembre, domingo previo a Navidad, que formar parte de una mesa electoral? Sea cual sea la respuesta, 1.764 pacenses tendrán que formar parte del dispositivo, por lo que el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido quiénes son los elegidos esta mañana de lunes por sorteo. Habrá 196 mesas, que estarán formadas por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes por cada cargo. Las notificaciones serán ágiles porque queda menos de un mes, por lo que pueden empezar a llegar esta misma semana. Así que en Badajoz hay que estar pendiente del buzón.

El censo electoral pacense está formado por 119.926 electores, pero no todos cumplen los requisitos para resultar elegido. Hay 55.373 pacenses con titulación mínima de Bachillerato o FP Grado II, por lo que solo estos pueden ser designados como presidentes de mesa; mientras que el censo para vocales incorpora a quienes tienen titulación equivalente a Graduado Escolar o ESO y, en eso caso, asciende de 84.607 electores.

Los designados disponen de siete días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que impida la aceptación del cargo.

La Junta resolverá en un máximo de cinco días, sin ulterior recurso, pudiendo comunicar la sustitución al primer suplente si el elegido en primer lugar, por ejemplo, tiene que trabajar. Si el impedimento se produce posteriormente, deberá comunicarse al mismo organismo con al menos 72 horas de antelación. En caso de incapacidad sobrevenida menos de 72 horas antes, el aviso debe realizarse de forma inmediata y siempre antes de la constitución de la mesa.

Cambios en los colegios

El dispositivo recoge algunas novedades en los 55 colegios electorales que se habilitarán, aunque con un cambio de ubicación y la desaparición de dos centros que han venido prestando este servicio. Así, la sede de la asociación vecinal de Llera pasa al colegio Ciudad de Badajoz, donde se habilitarán cuatro meses; las tres mesas del antiguo instituto Anexo San Fernando se trasladan al colegio Juan Vázquez, que albergará seis mesas. Y la mesa única del colegio de las Josefinas (Sagrada Familia) se suma a las otras cinco que desde la última cita acoge la asociación de vecinos de Santa Marina.

Pero no hay variaciones en el número de mesas, que continúan siendo 196 distribuidas en los diez distintos que dividen electoralmente a Badajoz.

Los diez distritos y su división

• Distrito 1 (Zona Centro): 8 secciones – 13 mesas – 7.834 electores

• Distrito 2 (C/Porvenir): 5 secciones – 10 mesas – 6.878 electores

• Distrito 3 (Carretera de la Corte): 13 secciones – 22 mesas – 14.037 electores

• Distrito 4 (R. Pilar, Giles Ontiveros, A. Cuéllar, Vaguadas): 16 secciones – 30 mesas – 18.143 electores

• Distrito 5: 10 secciones – 16 mesas – 8.253 electores

• Distrito 6: 5 secciones – 9 mesas – 5.124 electores

• Distrito 7 (HUB – Avda. de Elvas): 14 secciones – 28 mesas – 17.745 electores

• Distrito 8 (Cerro Gordo): 9 secciones – 19 mesas – 11.598 electores

• Distrito 9: 18 secciones – 29 mesas – 17.198 electores

• Distrito 10 (Ma Auxiliadora – Pedro Balas): 9 secciones – 20 mesas – 13.116 electores