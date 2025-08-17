Los pacenses que asfaltaron su calle: «Nos las tenemos que arreglar solos»

«Sino lo arreglamos nosotros, no lo hace nadie», denuncia Fernando Torrado que representa a una de las 17 familias que ha asfaltado su propia ... calle en la barriada de Llerena de Badajoz ante la falta de atención del Ayuntamiento. Junto a Manuel Píriz, otro de los afectados, alerta de los problemas que sufren.

Para ellos, la lluvia siempre ha significado problemas: cada vez que se producen precipitaciones intensas, la vía se transforma en un barrizal con grandes charcos, lo que hace imposible el acceso a sus viviendas.

Tras años solicitando una solución al Ayuntamiento y sin obtener respuesta, estas familias decidieron actuar por su cuenta. Con recursos propios, pavimentaron con hormigón un tramo de unos 150 metros de largo por seis de ancho, para lo que invirtieron cerca de dieciocho mil euros. La calle, que conecta con el camino del cementerio, asciende hacia la zona más alta del barrio.

Los vecinos han instalado el alcantarillado, suministro de agua y alumbrado ante la falta de acción del Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos de Badajoz y Poblados denuncia que la situación lleva años sin resolverse y que la respuesta de las autoridades ha sido nula. A pocos metros, además, pasa un arroyo que carece de canalización adecuada y está cubierto de maleza, lo que impide el correcto flujo de agua hacia el desagüe general.

Los propios vecinos han tenido que encargarse de instalar el alcantarillado, el suministro de agua, el alumbrado y la colocación de farolas, todo con sus ahorros. Muchos de ellos son jubilados con ingresos reducidos, pero subrayan que pagan impuestos como cualquier otro ciudadano. No buscan lujos, insisten, sino unas condiciones mínimas de dignidad. Incluso llegaron a ofrecerse a pagar una cantidad extra durante un tiempo si el Ayuntamiento se comprometía a ejecutar las obras, pero nunca recibieron una propuesta.

La precariedad era tal que en ocasiones evitaban invitar a amigos o familiares por vergüenza. La falta de alumbrado dejaba la calle completamente a oscuras al caer la noche. «Para los niños era peligroso volver a casa, subían al parque y se volvían a media tarde para aprovechar la luz», explica Torrado.

Limpieza del arroyo

El arroyo cercano es otro punto de conflicto. La Confederación Hidrográfica del Guadiana asegura que su mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, mientras que este sostiene lo contrario. Ante la falta de acción, han sido los vecinos quienes lo han limpiado en varias ocasiones para prevenir daños durante las lluvias. «Ya lo hemos limpiado tres veces y vamos camino de una cuarta», señalan.

La decisión de hormigonar la calle se tomó de manera conjunta: reunieron el dinero, solicitaron presupuestos y distribuyeron el gasto entre todos. No pidieron permiso porque, como afirman, «sino lo arreglamos nosotros, no lo hace nadie». Saben que quizá la obra no cumple todos los requisitos legales, pero recalcan que su única intención ha sido asegurar unas condiciones básicas para vivir.

Guardan facturas y fotografías que evidencian años de inundaciones y destrozos, con episodios en los que el agua llegó a cubrir por completo algunos vehículos. «Llevo aquí toda una vida y pagamos como los demás, pero nos las tenemos que arreglar solos», resume uno de los afectados.