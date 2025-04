El pacense que alquilaba huertos y ahora corrales para criar gallinas

José Miguel Chico Silvestre ha vivido toda la vida en una finca junto la carretera de Campomayor aislado de Badajoz, donde las viviendas más cercanas ... quedan a un par de kilómetros. Un día vino alguien con vacas, se instaló al lado y él lo celebró. «Estábamos en mitad de la nada y por fin viene alguien a hacernos compañía», dijo. Ahora el panorama es bien distinto. Y no es porque su casa de campo en la finca 'Las Rocillas' esté lindando con la plataforma logística con el trasiego que ello supone, sino por el ir y venir de parceleros sin tierra que vienen a su propiedad a diario.

Se trata de un terreno familiar de cuatro hectáreas y media que antaño servía para cereal y que hace cuatro años él tiene repartido para alquilarlo por partes con cuotas mensuales de entre 25 y 60 euros al mes.

Ayuntamientos de toda España –Cáceres y Badajoz incluidos– hace tiempo que ofrecen huertos en terrenos municipales. Pero hay lista de espera. Sabiendo que la demanda existe, José Miguel se animó a hacer lo mismo como negocio privado.

Ampliar Cipriano Pulido (centro) charlando esta semana con varios hortelanos más. J. V. A

«A los niños les encanta»

Empezó arrendando pequeños huertos de entre 30 y 100 metros cuadrados para que cualquier interesado montara y cuidara su propia cosecha y en pocas semanas estaban todos cogidos. Luego ha seguido con corrales para las gallinas y el éxito ha sido total. Tienen unos 50 metros cuadrados y han volado los más de veinte espacios que tenía libres. «Se han agotado enseguida, a la gente le encanta tener gallinas y coger sus propios huevos. Dentro de poco haré otra hilera porque ha subido tanto el precio de la luz que esto da casi lo comido por lo servido», dice este emprendedor que creó 'Huertos Badajoz' donde prácticamente no había nada.

Ahora este lugar apartado cercano a la frontera es un ir y venir. Borja Viera tiene 32 años y es de los pocos jóvenes en un ambiente en el que predominan los jubilados. Tiene 17 gallinas, trabaja en el Burger King y en las dos horas que tiene hasta las seis y media que vuelve a entrar se acerca a darles de comer pienso y tomates que han sobrado del restaurante. «Tenemos dos niños y vienen a jugar con las gallinas, les encanta. Me metió en esto el tío de mi novia». Este es Manuel Bas, que en una rotonda de su barrio ya cuida de unos rosales y unas palmeras, pero hace ocho meses se animó a tener gallinas. «Vengo dos veces al día porque hay que limpiarlo a diario, pero esto me da la vida», confiesa este albañil jubilado. Su hermano Rafael Bas también tiene en este punto de Badajoz su espacio reservado con sus propias gallinas a las que le recoge los huevos.

Unos y otros comparten consejos y también se vacilan entre ellos según la producción de cada huerto o los cuidados que aplica cada cual.

Cipriano Pulido, de 68 años y de profesión anterior chapista pintor, camina orgulloso hasta el suyo, el único perimetrado con cañas, tal y como señala para distinguirse del resto antes de empezar a relatar sus variedades: «coles, acelgas, espinacas, cebolla, habas, garrapatos, fresas, judías... y ahora toca coger las lechugas de las pequeñitas para ensalada, las que le gustan a mi nuera».

Ampliar José Miguel Chico Silvestre es el propietario de esta finca familiar. J. V. A

Todo ecológico, nada químico

Cada cliente puede venir cuando quiera y accede mediante una clave. Recientemente se han instalado cámaras porque se habían dado robos y el dueño quiere minimizar los conflictos. José Miguel Chico explica que hay unas normas básicas: «Que todo sea desmontable y no usar productos químicos para no dañar la tierra. La regla es que todo sea ecológico y el que quiera saber cómo abonar de manera natural yo le explico. En el caso del riego cada uno tiene su grifo, pero yo recomiendo el riego por goteo para que no crezca tanta grama», comenta mientras llega otro coche y lo saludan. «Este huerto es de dos chicas jóvenes, este lo lleva su padre, este es de dos guardias civiles, este lo usa el Ayuntamiento par dar unos cursos... Mira este ha puesto aquí una trampa para babosas», dice mientras le da la vuelta a una teja.

Hay mucho de disfrute en cuidar un huerto, pero sobre todo «terapia». Esta es la palabra que le gusta a Vicente del Amo para definir el rato de asueto que le proporcionan sus hortalizas y, recientemente, también sus gallinas. Lleva cuatro años cultivando en este lugar a las afueras de Badajoz. «Ahora tengo zanahorias, lechugas, cebollas, puerros, ajos y patatas que me dan para mi familia y el vecino, pero lo importante es que aquí vienes y te relajas, te quedas como nuevo porque yo soy muy activo. He trabajado toda mi vida en la construcción metálica, pero he aprendido a cultivar con los entendidos y 'enteraos' que hay por aquí», explica con guasa mientras reagrupa a sus gallinas recién escapadas al grito de «¡pitas, pitas, pitaaas!» y enseñándoles la bolsa verde donde ellas saben que viene su merienda.

En total debe de tener medio centenar de clientes que acuden con sus respectivos acompañantes que a veces son familias enteras en fin de semana. Y así, con la excusa de dos faenas ancestrales como labrar un huerto y alimentar gallinas, de repente este terreno hasta hace poco en barbecho se ha convertido en un lugar donde trabajar para relajarse.