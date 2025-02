Pablo Alborán desata la euforia en la Alcazaba

Vívela' es la palabra que tiene tatuada Gabriela Sánchez en su antebrazo y dice como la canción de Pablo Alborán, que «la vida se divide ... en un tablero de ajedrez». Ella es una de las cientos de personas que este jueves por la tarde se agolpaban a las puertas de la Alcazaba para ver al cantautor malagueño Pablo Alborán, que arrancó este jueves la quinta edición del Alcazaba Festival.

Gabriela llegó puntual a la cita desde Castuera, a las seis de la tarde ya guardaba la cola junto a su hija de 11 años, a quien ha convertido en una fan más del cantante.

La prueba de sonido del cantante amenizó la espera. Pasaban las ocho de la tarde cuando algunas de sus letras comenzaron a sonar tímidamente en la plaza, a la que muchos intentaban llegar sin suerte porque el aparcamiento de la Alcaba ya estaba lleno a las ocho de la tarde.

PAKOPÍ

Más temprano llegaron Ana María Álvarez y Rocío Rachuelo, dos primas de Almendralejo que se desplazaron hasta Badajoz para ver a su artista favorito. «Le seguimos a donde va. Mañana vamos a verle a Huelva, también iremos a Sevilla, Granada y Madrid». Las entradas las tenían desde antes de Navidad. Han estado en todas las giras del cantante y está no iba a ser menos.

Igual de altas traían las expectativas un grupo de amigas de Badajoz, que con sus gritos y tarareos amenizaban la mitad de la cola que pasaba el convento de San José. «Estamos enamoradas de él y eso que no se puede. Hemos venido muy tarde y no entraremos las primeras pero vamos a correr lo que haga falta para estar lo más cerca del escenario posible», afirmaba Isabel Regera. Junto a ellas estaba Fátima González que por primera vez veía al artista en directo. «Vengo preparada para llorar y quiero hacerlo, no creo que sea capaz de aguantarme las ganas, estoy muy emocionada», contaba la novata del grupo.

Igual de animadas estaban un grupo de portuguesas que venían desde Campo Mayor y Lisboa. «Le seguimos cada vez que podemos. Nos encanta, no traemos pancarta nosotras somos la pancarta». Estás portuguesas cuenta que siempre les ha gustado Alborán pero que a raíz de sus colaboraciones con Carminho y su interpretación en portugués les robó aún más el corazón.

La otra cola estaba en la Puerta de Carros, allí ambulancias de Cruz Roja subían hasta el recinto amurallado a las personas con movilidad reducida que acudieron a disfrutar de una noche donde la música y el viento fresco fueron los protagonistas.

También hubo servicio de mochilas vibratorias y bucles magnéticos. Una asistencia que estaba instalada en los jardines que dan acceso a la zona de concierto y que permitió que las personas sordas también disfrutarán de la voz de Alborán.

Ya en el interior de la Alcazaba había que buscar el mejor sitio posible, otros prefirieron refrescarse en una de las barras que servían bebidas y bocadillos. Otros no querían perder el tiempo y aprovechaban para inmortalizar el escenario aún vacío. Un escenario por cierto que es más grande que el de ediciones pasadas y en el que se desató la euforia cuando Alborán hizo su primera aparición.

Antes de el piano comenzará a sonar el público calentó la garganta, 'Te he echado de menos' amenizó la espera , pero 'Prometo' fue la canción favorita por la mayoría, que prometen volver a verle cada vez que Alborán visite Badajoz.