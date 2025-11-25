HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Orquesta de Extremadura toca con la mezzosoprano Justina Gringyte

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura, Roberto Forés, dirigirá el próximo concierto de su temporada, que tendrá lugar esta semana en Badajoz y Mérida, en el que contará como solista invitada con la galardonada mezzosoprano lituana Justina Gringyte.

Con la Orquesta de Extremadura, Gringyte interpretará la pieza central del repertorio de este programa, las ‘Kindertotenlieder’ (Canciones a la muerte de los niños), de Gustav Mahler, que se basan en los poemas que Friedrich Rückert escribió por el pesar de perder a dos de sus hijos, fallecidos en apenas 16 días, según relata la Orquesta de Extremadura en nota de prensa.

