La Orquesta Barroca actúa este domingo dentro del XXX Festival de Música Sacra y Antigua

Redacción BADAJOZ. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La Orquesta Barroca de Badajoz participará el próximo domingo, día 21, en el XXX Festival de Música Sacra y Antigua de la capital pacense, con entrada libre hasta completar el aforo.

Dirigida por Rafael Ruibérriz de Torres, reconocido flautista y traverso barroco sevillano, la actuación tendrá lugar en la iglesia de San Andrés, a las 20.00 horas, apunta en nota de prensa la organización.

Ofrecerá al público un programa titulado ‘El esplendor del traverso barroco’, que reúne obras de grandes maestros del Barroco, como Vivaldi, Telemann o Bach, escritas para este instrumento musical.

Organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, con el patrocinio de la Diputación, el Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz es un referente de la música antigua tanto dentro como fuera de la comunidad extremeña.