Organizan una recogida de ayuda para hacerla llegar a Ucrania y Cuba

La situación en Ucrania hace que hagan falta muchos bienes de primera necesidad. Desde medicinas, ropa o comida hasta gafas o juguetes para niños. ... Esto ha hecho que muchas personas hayan comenzado una labor caritativa y altruista para enviar objetos a este país.

Maribel Lozano, enfermera en el Hospital Universitario de Badajoz, es una de ellas. Está en un grupo de WhatsApp con otras 70 personas y juntos colaboran para obtener objetos que puedan ayudar a ciudadanos ucranianos que sufren los efectos de la guerra. «Lo puse en el grupo. Se necesita ayuda para Ucrania. Quien tenga una silla de ruedas que no quiera, quien tenga un andador, un coche para niños... Vamos a por las cosas útiles que puedan ser de primera necesidad», asegura ella.

Comenzó esta labor hace aproximadamente un año. Una amiga le dijo que conocía a unos ucranianos afincados en Montijo que llevaban bienes de primera necesidad a su país. De este modo descubrió que muchas personas ucranianas que están fuera de su país envían provisiones hasta allí.

«Yo les di muchas cosas. Medicinas de farmacias que devuelve la gente, ropa de abrigo que le dan amigas mías, comida que compramos. Ya han venido dos o tres veces y les damos las cosas».

Explica Maribel que pasan con una furgoneta por la puerta de su casa, donde recogen todos los objetos. Posteriormente, los llevan a Sevilla y «allí hay un grupo de ucranianos que recogen cosas y las llevan a Ucrania con un camión cuya gasolina la paga el Colegio de Médicos de Sevilla». El vehículo recorre 4.000 kilómetros hasta Ucrania y luego otros 4.000 en el viaje de vuelta.

Este país no es el único al que esta enfermera dona objetos, pues también lo hace con Cuba. Según cuenta, tras estar un mes en el país caribeño ejerciendo su profesión, pudo ver de primera mano la situación. «Desde entonces, cada vez que va alguien, mando a Cuba medicinas y otras cosas de primera necesidad».

Esta actividad la realiza desde hace diez años colaborando con la ONG Hombre Nuevo Tierra Nueva. «Una cosa es ver Cuba como turista y otra ver Cuba por dentro», afirma.

El único modo que tienen de hacer llegar la ayuda a este país es a través de turistas. Cuando sabe que alguien va a Madrid, prepara las cosas en una bolsa o paquete. Una vez en la capital, se las entregan a la ONG, que envía los bienes a La Habana, donde se encuentra Cáritas, que es la encargada que distribuirlos entre personas que lo necesitan.

Por esta razón, Maribel Lozano busca a personas que vayan a viajar a Cuba como turista para poder llevar todos los bienes. «Por favor, todo el que vaya allí que nos avise, es importantísimo mandar cosas a Cuba. A Ucrania mandan cosas gente de toda Europa, pero a Cuba solo los turistas».

Entre los objetos que envían se puede encontrar un poco de todo. Compran o les ceden sillas de ruedas, ropa, material escolar, medicinas, comida, gafas, sábanas y mantas. «Tengo muchas cosas porque la gente ayuda y me muevo mucho». Fundamentalmente son artículos en buen estado que ya no se necesitan en casa pero que son de mucha ayuda en otros países. «En Ucrania necesitan de todo», insiste.

Convencida de su tarea

A pesar de la labor que realiza, reconoce que hay personas que dudan del fin que se le da a esta ayuda. «Yo les digo que se metan en mi Facebook (Maribel Lozano Sanz-Calcedo), porque todo lo que hago lo comparto ahí». En él se pueden ver fotos de los objetos que hace llegar a estos des países.

También hay vídeos en los que se ve la furgoneta y el camión en el que llegan las provisiones a Ucrania. «Yo soy de la opinión de que lo que haga tu mano izquierda no se entere la derecha. Pero es que si yo no le doy publicidad, la gente no me puede dar cosas».

Por otro lado, lo suyo no podría llamarse una asociación, pues no tiene nombre. Solo son un grupo de personas ayudando «como pueden».

Maribel Lozano confiesa que siente «mucha satisfacción» al realizar este trabajo, y que lo hace de manera completamente altruista. «No solo no gano nada. Esto me cuesta dinero».

Ella misma ha comprado sillas de ruedas y otros objetos para enviarlos. «Todo mi tiempo libre se va en esto. Porque es mucho trabajo pero compensa muchísimo. Tan solo hay que pensar qué pasaría si la guerra ocurriera en España».

