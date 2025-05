Organizadores y hosteleros, encantados con la Noche en Blanco en Badajoz

Satisfacción a dos bandas por La Noche en Blanco celebrada ayer en Badajoz. Por un lado, la organización calificó de «éxito de público, más que ... en las ediciones anteriores», según la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, que ha reconocido esta mañana que no sabía cuál iba a ser la respuesta después de dos años sin celebrarse por la pandemia. Sin embargo, finalmente se ha sentido «abrumada con un público tan fiel y con tantas ganas» al ver la cantidad de pacenses y gente de fuera –«sobre todo madrileños y de Portugal»- que recorrieron anoche el Casco Antiguo. En cuanto al sentir de los hosteleros, las palabras más repetidas anoche entre los camareros de la Plaza Alta y Plaza de España que llevaban una bandeja en la mano eran «estamos a tope, algo desbordados, pero muy bien», decían quienes trabajaron ayer hasta las tres de la madrugada pues hubo horario ampliado para los hosteleros.

Las calles del Casco Antiguo eran ayer una riada de gente de plaza en plaza asomándose a cada edificio singular, a cada escenario, a cada rincón donde se celebraba alguna de las 153 actividades diseñadas por el Ayuntamiento, que reconoce que cada año es más difícil de organizar para buscar cosas que sorprendan. Según la concejala Paloma Morcillo, lo mejor es que no hubo un solo incidente, y también valoró que esta ha sido una edición «en la que el público ha estado más participativo que nunca, los más pequeños participando en todo tipo de talleres y los mayores acudiendo a los escenarios y haciendo colas con una paciencia infinita. Aunque no tengo todos los datos, uno de los edificios más visitados parece que ha sido el de La Giralda (plaza de la Soledad) con su exposición histórica de teléfonos, que tenía mucha parte emocional. Y otra disciplina que siempre funciona muy bien ha sido el circo. Los niños han salido encantados del Paseo de San Francisco», ha comentado a HOY esta mañana.

Algunos datos

Según las estadísticas que ha recabado ya la edil de Cultura, las antiguas Casas Consistoriales (Plaza Alta) recibió la visita de 2.952 personas, la Catedral más de 500, la Biblioteca de Santa Ana sobre 300, las Casas mudéjares (Plaza de San José) 995 visitas, el Claustro de San Agustín más de 1.300, Concejalía de Cultura (Plaza Alta) casi mil personas, la ermita de la Soledad 1.147 personas, la iglesia de la Concepción 1.502 visitantes, la sede de la Económica (calle Hernán Cortés) casi 400, las visitas guiadas por el Ayuntamiento más de 400 personas y otro éxito a tenor de las cifras ha sido el Convento de Santa Catalina, recientemente restaurado, que alberga exposiciones y anoche también actuaciones y que fue visitado por 4.486 personas durante esta última Noche en Blanco, en la que el público llegó más temprano que otros años.

En cuanto al resto de espacios, Morcillo considera que aunque son zonas conocidas por la mayoría, «en una noche así se ven con otros ojos porque hay una magia especial», lo que explica a su juicio que hubiera colas en la Catedral cuando está abierta todo el año o en otros monumentos donde el Ayuntamiento organiza semanalmente visitas turísticas.

Otra novedad que se ha observado es que la gente ha reservado con antelación para cenar y se ha programado las visitas que querían ver. Con todo, ha habido gente no satisfecha con el servicio prestado en algunos locales que no daban abasto. «Teníamos mesa en un local de la Plaza Alta, hemos llegado incluso a pedir, pero tardaban tanto que nos hemos tenido que levantar sin cenar», comentaba Sara Martínez, que quedó con varias amigas para recorrer anoche el Casco Antiguo.

Por último, un lugar incorporado esta edición al programa han sido los locales del río. La gente que acudió allí a los conciertos comentaba anoche que el lugar es ideal para organizar música en directo y se sorprendió de que no se usara más veces el resto del año. Paloma Morcillo, concejala de Cultura, destacó de este lugar que, además de tener un encanto especial junto al Guadiana, no se molesta a los vecinos. Por su parte, Fernando Utrera, empresario que lleva el Querida Milagros, donde anoche actuó la banda pacense Whisky Fuego, estaba contento con la afluencia de público y comentó a este diario que estaba encantado con el balance de La Noche en Blanco. «Iniciativas así –ha dicho- son muy valiosas y necesarias en la ciudad, no solo para los hosteleros sino para la gente de Badajoz y de fuera, que han disfrutado con las actuaciones en directo y ya preguntaban cuándo habrá más conciertos».