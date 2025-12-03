HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El juicio que se ha suspendido en la Audiencia Provincial de Badajoz. HOY
Badajoz

Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta

La menor solo tenía nueve años cuando se produjeron los hechos en una vivienda de Talavera la Real

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:41

Comenta

Se busca para que ingrese en prisión a un hombre de unos 70 años que en 2022 presuntamente agredió sexualmente a su sobrina nieta, ... que solo tenía nueve años entonces. El juicio por estos hechos debía celebrarse este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero el acusado no se ha presentando, por lo que el tribunal ha dictado auto de busca, captura e ingreso en prisión.

