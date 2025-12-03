Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta

Se busca para que ingrese en prisión a un hombre de unos 70 años que en 2022 presuntamente agredió sexualmente a su sobrina nieta, ... que solo tenía nueve años entonces. El juicio por estos hechos debía celebrarse este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero el acusado no se ha presentando, por lo que el tribunal ha dictado auto de busca, captura e ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2022 en una vivienda de Talavera la Real donde la menor estaba al cuidado de su abuela. El hermano de esta, tío abuelo de la pequeña, cometió la agresión sexual. La denuncia tuvo lugar cuatro meses después cuando la niña le contó lo sucedido a su padre que inmediatamente tomó acciones legales.

Durante la fase de investigación, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que llevó el caso, el acusado, según ha podido saber HOY, reconoció los hechos.

Juicio suspendido en Badajoz

El Ministerio Fiscal pide para este acusado seis años de cárcel por agresión sexual y que indemnice a su víctima con 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación particular, representada por el letrado Manuel Guerrero, solicita la misma pena de reclusión, pero eleva la responsabilidad civil a 20.000 euros.

La abogada de la defensa, María Teresa Cabezas de Herrera, por su parte, espera lograr una conformidad que rebaje la pena acogiéndose al atenuante de daño reparado, es decir, a que el condenado podría estar dispuesto a abogar la responsabilidad civil.

El juicio iba a celebrarse en la Audiencia Provincial, pero el acusado no se ha presentado aunque estaba citado en persona. El magistrado José Antonio Patrocinio ha indicado que el procesado fue citado el pasado 10 de noviembre en su domicilio y que costa su firma en el aviso, por lo que sabía que debía comparecer este miércoles. Por eso ha decretado su búsqueda e ingreso en prisión.

Por el momento se desconoce la nueva fecha para este proceso en el que no tendrá que comparecer la menor, pero sí varios de sus familias incluidos sus padres y su abuela.

Cuando ocurrieron los hechos la custodia de la menor estaba en manos de su madre, pero el año pasado pasó a estar al cargo de su padre que está incluido en la causa como acusación particular.