La Casa de las Aguas se ubica en la esquina de Carolina Coronado con la cabecera del Puente de Palmas. HOY

Badajoz-Margen Derecha

Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas

El Ayuntamiento y la promotora ultiman la documentación para terminar la operación de compraventa del solar en Carolina Coronado

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Oramba, la constructora que ha ganado la subasta para comprar la Casa de las Aguas, prevé levantar 80 viviendas y crear un aparcamiento de varias plantas para paliar los problemas de estacionamiento que existen en la avenida de Carolina Coronado y calles aledañas.

