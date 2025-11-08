Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas

Oramba, la constructora que ha ganado la subasta para comprar la Casa de las Aguas, prevé levantar 80 viviendas y crear un aparcamiento de varias ... plantas para paliar los problemas de estacionamiento que existen en la avenida de Carolina Coronado y calles aledañas.

El Ayuntamiento sacó a subasta este solar, un procedimiento al que solo concurrieron dos promotoras y en el que Oramba presentó la oferta más ventajosa con 2.011.000 euros, mientras que la segunda fue 400.000 euros inferior al quedarse en 1,7 millones de euros. Esta era la propuesta de Tejeda Solar 23. El precio de salida de la subasta era de 1,8 millones de euros.

De momento, en el Ayuntamiento están preparando la documentación para efectuar la operación. Pero desde Oramba están ya estudiando los pormenores de este solar de 3.808 metros cuadrados y una edificabilidad de 9.215 metros cuadrados.

Pisos desde 35 hasta 130 metros cuadrados

Belén Correa, una de las responsables de la promotora, explica que levantarán seis plantas de pisos con unas 80 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. Los más pequeños partirán de entre 35 y 40 metros cuadrados mientras que los de más habitaciones podrían llegar hasta 130 metros.

«Acostumbramos a hacer viviendas grandes, pero dependerá de lo que se nos requiera en el momento. La demanda fluctúa muchísimo, ahora estamos en un momento en que las familias que quieren cuatro dormitorios los quieren amplios. Esto puede cambiar porque antes se hacían viviendas de 90 metros cuadrados útiles con cuatro dormitorios porque eran más económicas. Todo esto se estudiará», señala Belén Correa.

Los detalles, de todas formas, están aún sin cerrar y pueden variar en función del interés que detecten cuando empiecen a promover la promoción. Según el pliego de condiciones, disponen de un periodo de tres años para iniciar las obras y de otros tres para terminarlas. Por lo que los primeros vecinos podrían recoger las llaves a inicios de 2032 si no surgen inconvenientes y todo marcha con agilidad.

Antes de ponerse manos a la obra realizarán un estudio de la demanda en la zona y de las condiciones del terreno.

El análisis que realizaron antes de concurrir a la subasta detectó la necesidad de aparcamiento en la zona. No solo en la avenida de Carolina Coronado, sino también en Cardenal Cisneros, Legado Macías y otras vías. Por lo que barajan la posibilidad de construir varias plantas de aparcamiento para ofrecer plazas a otros vecinos del entorno. Entre las cosas a tener en cuenta se encuentran las características del terreno por la cercanía del río Guadiana y del fuerte de San Cristóbal. En los bajos habilitarán locales comerciales.

Han detectado una carencia importante de espacios para estacionar en todo el entorno de Carolina Coronado

Su intención pasa también por incluir instalaciones auxiliares, como una piscina, aunque aún analizan dónde podrían incluirla. Hay que tener en cuenta que las obras de urbanización incluirán una ampliación de la ladera verde que se encuentra junto al parque de la carretera de Cáceres y que está aledaño a este solar, así como la edificación de un vial con una pequeña rotonda para reorganizar el tráfico.

Vistas espectaculares

«Intenciones tenemos muchas porque tenemos un montón de ilusión, pero todo estará condicionado a lo que nos encontremos» en el terreno, indica Belén Correa.

En la promotora van a cuidar mucho el diseño del edificio, también el exterior, dado que se verá desde lejos. «Es un sitio de los más bonitos de la ciudad y tendrá unas vistas espectaculares porque quedará más alto que la Alcazaba y el Casco Antiguo, y eso era lo más nos atraía del solar».

Oramba, explica, suele inclinarse por diseños clásicos. Pero en esta ocasión van a apostar por terrazas para disfrutar de las vistas y porque, tras la pandemia, los compradores quieren espacios al aire libre.

Reconoce que tienen «mucha responsabilidad», dado que el edificio saldrá en las fotos de todos los que se saquen una desde la Puerta de Palmas. Ella misma lo ha comprobado. «Será muy fotografiado desde el Puente de Palmas y la Puerta de Palmas, también desde los jardines del río. La ciudad se merece que tenga una fotografía bonita. Por eso estamos tan ilusionados con este proyecto, por la responsabilidad que va a tener durante mucho tiempo y para mucha gente, no solo los ciudadanos de Badajoz; todos los que vienen al aparcamiento de autocaravanas, los que pasean por el Puente Viejo... es una responsabilidad enorme».

Por eso se van a volcar en el proyecto. Tenían previstas 80 viviendas en San Roque, pero ahora terminarán las 30 que tienen en marcha y esperarán para iniciar las otras 50 hasta tener este otro proyecto de la margen derecha más avanzado. «Nosotros vamos edificio a edificio».

En Badajoz desde 1996

Oramba es una promotora nacida en Talavera de la Reina que se introdujo en Badajoz en 1996. En Valdepasillas levantaron su primer edificio y se fueron extendiendo por el resto de la ciudad: San Roque, Ronda Norte, Huerta Rosales, Cerro del Viento y la calle Prim y su entorno. Allí es donde han terminado los últimos, en la plaza del Príncipe de la Paz.

El edificio más señero se ubica en la conocida como 'rotonda de Oramba', en la esquina de Jaime Montero de Espinosa con Condes de Barcelona, justo en frente del centro de salud. Ahora lo van a apostar todo a la Casa de las Aguas.