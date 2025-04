El PP opta por contar con dos festivos en el Carnaval de Badajoz 2023

R.R. Sábado, 3 de septiembre 2022, 16:57 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

La decisión de la Junta de Extremadura de hacer festivo regional el Martes de Carnaval, 21 de febrero, en 2023 abre la puerta a que Badajoz cuente con un festivo extra el próximo año. El PP, que gobierna en coalición con Cs, opta por otro día en Carnaval.

De salir adelante, los pacenses tendrían dos festivos en febrero. Los populares señalan que la fiesta cogerá dos fines de semana del calendario, algo que el alcalde, Ignacio Gragera, anunció como una posibilidad en las últimas fiestas. 'Creemos que sería una buena ocasión para reforzar la fiesta que es santo y seña de Badajoz, con lo que supone para la ciudad en cuestión económicay favoreciendo a los sectores de la hostelería y el turismo', señalan los concejales del PP

Entre las opciones que el alcalde tiene sobre la mesa se encuentra el lunes de Carnaval, 20 de febrero. Esta es la favorita también por Podemos, cuya única concejala, Erika Cadenas, señala a la conciliación familiar. Si finalmente el 20 y 21 de febrero son libres para los trabajadores los padres trabajadores coincidirían con dos días no lectivos en el calendario escolar. Pero el PP, no obstante, no apunta al lunes y deja abierta la posibilidad a que sea otra jornada en la misma semana. «No nos cerramos a que sea lunes o viernes, u otro día de la misma semana», señalan las mismas fuentes, que apuntan a que oirán las preferencias de los carnavaleros.

El alcalde también se ha referido al día de la Virgen de Bótoa, la Virgen de la Soledad y San José. Esta última es la preferida por el edil no adscrito, Alejandro Vélez, y el cronista oficial de la ciudad, Alberto González. Ambos señalan a que se trata del patrón de la ciudad y que el 19 de marzo es el Día Oficial de la ciudad esde 2021.

El PSOE, por su parte, no tiene ninguna jornada favorita y espera discutir las distintas posibilidades en una comisión de Festejos las próximas semanas para presentar la elección a la Junta de Extremadura tras el pleno del día 26.

San Juan, que es el otro día que tradicionalmente elige el Ayuntamiento, cae en sábado en 2023.