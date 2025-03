Los opositores 'invaden' las bibliotecas en verano

ANTONIO NOGALES Lunes, 31 de julio 2023, 07:17 Comenta Compartir

El verano es época de vacaciones. Y los opositores no son distintos en eso al resto de la población. Deben estudiar mucho, pero los responsables de las academias pacenses aseguran que suelen hacerlo con más ahínco a partir de septiembre, una vez finalizado el verano y coincidiendo con el inicio del curso escolar.

El calendario también ayuda, algunas pruebas como las de Sanidad han tenido lugar antes del verano, y otras como las de Policía no son hasta diciembre

Aún así, no todos los opositores descansan en verano. Hay muchos otros que siguen preparándose, ya sea en sus casas o en las bibliotecas. Manuel José Fernández Gallardo, por ejemplo, está opositando para presentarse al cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, y suele visitar la biblioteca central de la UEx en Badajoz. «Aquí encuentro un clima de tranquilidad y silencio. Si necesitan hablar, lo hacen en voz baja o se van fuera». asegura. «Para mí es complementario a estudiar en casa. Cuando no puedo en la biblioteca, lo hago allí», añade.

Si hay una oposición inminente, el número de estudiantes aumenta sin importar la época del año

Como él, muchos otros opositores llenan las bibliotecas públicas y las universitarias. E. J. G. G., opositor a Instituciones Penitenciarias, opina que «depende del ámbito de trabajo. Si en casa no me concentro vengo aquí. Me lo tomo como si fuera un trabajo».

Las bibliotecas más concurridas estos días son las universitarias. Manuel José Fernández ha estudiado en otras públicas y afirma que suele haber cuchicheos y son más pequeñas. «He probado varias veces, pero prefiero la de la universidad».

Además, estas ofrecen ventajas que otras públicas no poseen, como un horario más amplio, menos personas o poder reservar sitio con una aplicación como si de entradas de cine se tratase. «Tenemos una app llamada 'Afluencer', en la que usuarios externos y alumnos pueden reservar sus puestos», cuenta María José Tobar, técnico auxiliar de la biblioteca central de la UEx.

Los opositores acuden a las bibliotecas durante todo el año. Como dice Ángeles Ferrer, directora del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura, «no son públicas, son universitarias, por lo que cuando hay exámenes, la comunidad universitaria tiene acceso prioritario». Los opositores se consideran 'usuarios externos', por lo que cuando mejor lo tienen para acudir allí es durante el verano, tras los exámenes de julio, y antes del inicio del curso en septiembre.

Academias

Además de las bibliotecas, muchos otros opositores se inscriben en una academia. Allí también estudian, reciben clases, y les hacen tests de pruebas. Suelen estar especializadas en las distintas oposiciones que se convocan, como Academia Extremadura, especializada en Cuerpos de Seguridad del Estado; o Cum Laude, más centrada en ámbitos administrativo, sanitario o de cuerpos técnicos.

Esta última, por ejemplo, oferta clases en línea todos los días. «Es más beneficioso hacerlo online, porque gracias a esto la academia está abierta 24 horas» asegura Roberto Carlos González Peña, director de la misma.

Sus clases son individuales y «con un enfoque práctico, pues se hacen tests desde el primer momento». Cuesta entre 50 (para celadores o camareros del SES) y 100 euros (técnicos, gestión o especialidades jurídicas).

Por otro lado, en la academia Extremadura se ofrecen clases presenciales, con modalidad online en directo (un profesor da la clase por videollamada). «Yo soy firme defensor de las clases presenciales, porque los alumnos que eligen esta opción son los que suelen tener mejores resultados» afirma David Carapeto, su director. Tienen grupos de hasta 20 alumnos y con horarios definidos en diferentes turnos. «Nosotros entendemos que si no se tiene una disciplina no se sigue una rutina» dice Carapeto. Sus precios rondan los 100 euros mensuales.

Ambas academias, además, aseguran que no suele inscribirse nadie hasta haber empezado septiembre, a no ser que exista una oposición inminente que les obligue a hacerlo. Roberto Carlos González añade, además, que en su academia también es común ver nuevas inscripciones en enero y febrero

También hay opositores, como Manuel José Fernández, que prefieren tener un preparador, pues considera que las academias son más frías. «Es como todo. El que estudia eres tú. Puedes tener el mejor preparador del mundo, pero si no trabajas tú, no lo sacas adelante», afirma.

