Las oposiciones también son un deporte duro

C. MORENO

SERGIO REAL RIVAS Domingo, 21 de agosto 2022, 07:54 Comenta Compartir

Miles de jóvenes están en las playas estos días, pero en Badajoz muchos de ellos pasan las mañanas o las tardes sudando en La Granadilla. No pertenecen a ningún equipo o club deportivo, son opositores. Su calendario no se mide por estaciones del año sino por la proximidad a la fecha de la prueba. Solo hay que echar un vistazo a esta pista de tartán y comprobar que allí ninguno está de vacaciones.

Constancia y motivación son las claves del éxito para superar las pruebas físicas de una oposición, según Israel Méndez, entrenador personal y director del Centro Deportivo i10 en Badajoz. Tiene su sede en las proximidades del parque de Castelar y entrena tanto a opositores como a personas con objetivos diferentes, como mejorar su salud o su estética.

Lo principal para aprobar las pruebas físicas de la policía o del ejército es «ser constante porque es la clave para conseguir cualquier meta (...) tener los objetivos claros es esencial», subraya.

En Badajoz, muchos jóvenes, en grupo o en solitario, acuden al polideportivo de La Granadilla para preparar las pruebas físicas de las oposiciones que hayan elegido. Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, bomberos, militares... todas se rigen por unas marcas mínimas para obtener plaza.

Méndez, como entrenador físico profesional, admite que los opositores para este tipo de pruebas deben llevar un estilo de vida parecido al de deportistas de élite. «Deben ser ordenados, descansar ocho horas diarias, comer bien y hacer todos los entrenamientos semanales». Israel Ábalos, de 32 años, lleva siete preparándose para entrar en la Policía Nacional y reconoce que su estilo de vida es muy ordenado y constante.

Rutina de opositor

La idea de ayudar con su trabajo a la gente y servir a la sociedad ha sido la fuente de su motivación y quiere hacer de ello su vocación. «Todas las mañanas vengo a las pistas de La Granadilla para entrenar desde las 8.00 hasta las 9.00 de la mañana. Cuando termino me voy a casa, me ducho, desayuno, empiezo a estudiar hasta las 14.30 horas y por la tarde me voy al trabajo. Tengo esta rutina desde que empecé a opositar», afirma orgulloso.

Ampliar Entrenamiento en La Granadilla. C. MORENO

Amador Aguado, de 31 años, y Yaiza Granjo, de 28, son otros dos opositores que quieren ingresar en la policía y aseguran, al igual que Ábalos, tener los mismos horarios. En lo que difieren es en la periodicidad. Ábalos acude todos los días a La Granadilla y Yaiza cuatro veces por semana.

En lo que también coinciden es que son pruebas muy duras, tanto física como mentalmente.

Yaiza Granjo comenta que «son pruebas en las que tienes que ser constante, cuidarte físicamente, tener una buena alimentación, descansar por las noches, soportar las posibles lesiones e invertir dinero para pagar fisioterapeutas o preparadores».

Ábalos afirma que entrenar, estudiar y trabajar es muy duro. Otros, como Aguado, también tienen en cuenta que nunca descansan. «Al ser verano todo el mundo está de vacaciones, pasándolo bien y nosotros no paramos de entrenar y de estudiar», comenta con resignación.

Israel Méndez, como profesional que ha trabajado con más de 100 de opositores de diferentes modalidades, ha observado que otra de las claves esenciales es la vocación. «Normalmente los opositores que han entrenado conmigo siempre han tenido vocación por el cuerpo que han seleccionado o bien por tradición familiar o bien porque quieren prestar servicio a la sociedad», y añade que «es raro que una persona sin vocación por la policía o por el ejército lo intente porque pueden pasar años hasta aprobar la oposición».

Amador Aguado trabaja como camarero desde hace años pero hace cuatro empezó a prepararse para las oposiciones porque desde pequeño admiraba este cuerpo de seguridad.

De Derecho a policía

Yaiza Granjo quiso entrar en la Policía Nacional al terminar sus estudios universitarios. «Estudié la carrera de Derecho en Badajoz y cuando hice las prácticas en la Fiscalía, vi cómo actuaban los policías y las funciones que tenían. Me gustó, me informé y decidí intentarlo».

Israel Ábalos, Amador Aguado y Yaiza Granjo se ejercitan por libre en La Granadilla. Cada vez están en mejor forma física y explican que en las oposiciones que ellos preparan hay dos pruebas que son comunes para todos y una específica para hombres y otra para mujeres. Las comunes son el circuito de agilidad y correr un kilómetro. En la específica las mujeres hacen suspensión en barra y los hombres, dominadas.

Yaiza indica que suele hacer carrera de fondo para mejorar la resistencia, y en pista para mejorar la velocidad. También trabaja brazos y espalda para la prueba en suspensión, espaciando más el circuito de agilidad porque «es muy dañino para las piernas».

Israel Méndez, por su parte, asegura que en su centro deportivo tienen una tasa del 85% de aprobado con los clientes que han asistido a sus entrenamientos, que son totalmente personalizadas. «Creo una rutina dependiendo de la condición física de la persona, de su salud o de las pruebas que tenga que realizar».

«Las medallas se ganan en el entrenamiento y se recogen en la competición. Hay que entrenar día a día, como dice el Cholo Simeone, partido a partido e ir disfrutando del camino», concluye Israel Méndez, que no para de motivar a los opositores a los que prepara.

Comenta Reporta un error