Omnia Transit canta rock duro contra el acoso o la anorexia Juanma Fariña, Jorge Pacheco, Víctor González, José Fariña y Antonio Rodríguez. :: Pakopí La banda de Badajoz vuelve a los escenarios con un disco en el que tocan muchos temas que preocupan a los jóvenes ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 13 octubre 2019, 10:02

Víctor González pone la voz. Antonio Rodríguez el bajo. José Fariña la guitarra, su hermano Juanma la batería y Jorge Pacheco la otra guitarra. Omnia Transit se puede traducir como 'todo pasa' en latín. Quizá por eso en el local de ensayo cuelgan un panel con el dibujo de un recién nacido en un reloj de arena.

Este grupo de amigos que empezó a tomarse en serio la música vuelve a los escenarios con un disco bajo el brazo. Sonido 'heavy' que sale de las naves del complejo Blas Alonso de la carretera de Las Vaguadas.

Sin quererlo les ha salido un trabajo conceptual. Hablan a los jóvenes. Temas sobre la anorexia, el bulling, la discapacidad o los inmigrantes. «Sacamos canciones de lo que vivimos, de la dura realidad».

«En esta música no se ve droga por ningún sitio. No hay letras machistas como en otros géneros»

Jorge estuvo en Auschwitz y se estremeció con los dibujos que se conservan de los niños judíos que vivieron en el campo. De ahí nace el tema 'Monstruos de papel'. Observa el día a día de su compañero de trabajo sordomudo y le dedicó 'Héroes'. Fariña es profesor de educación física y conoce el bulling de cerca. También la anorexia, de ahí 'Quiero ser mayor'.

Huyen de la realidad edulcorada de otros géneros. «Quizá son las preocupaciones que tenemos como padres las que nos han dado este prisma». Por eso en la portada posan sentados en unos pupitres.

Hay mucho examen de conciencia pendiente. Al niño Aylan le dedican 'En la orilla'. También un tema al padre de los Fariña, fallecido hace poco más de un año. Aunque en realidad, aclaran, es un homenaje a todos los padres.

El disco ya se puede comprar en varias plataformas digitales, en el Bar Chicago de la estación y en las tiendas Tipo (sí, existen todavía). Han sacado mil copias. Por lo que vendieron en el primer trabajo, cree que les sobrarán pocas. «Con el anterior nos pidieron hasta de Japón».

Más que vender, el disco vale como carta de presentación para cerrar bolos. Casi un capricho en estos tiempo. Sale muy caro. Producción, grabación, copias. Pero les sirve para ponerse en ruta.

En Badajoz, no

En breve Marinaleda. Después la Sala Cadillac de Don Benito, la Zero de Mérida o en Excalibur en Madrid. Badajoz no entra. No hay sitios. Quizás el Chat Noir, pero se les queda pequeño y el limitador de sonido no interesa a una banda heavy.

Fueron de los últimos en tocar en El Mercantil antes de cerrar. Echan de menos la Sala Aftasí o Metallarium. De la agenda se encarga Fariña. No es lo que le más le gusta. Hay que ponerse delante del ordenador y tirar de teléfono. Pero el día tiene 24 horas y entre el instituto, la familia y los ensayos no hay mucho más.

Les hace falta un manager. Han aprendido que en la música te toman más en serio si te vende alguien a si se vende uno mismo. Pero tampoco les ha ido mal. «Hemos tocado en Extremusika, con Celtas Cortos, con Gatillazo, con Poncho K y en este disco hemos conseguido colaboraciones de gente muy potente».

Víctor habla del efecto sorpresa. Hay quien todavía sigue con los prejuicios ochenteros sobre el heavy. Mucho ruido. Distorsión. Letras agresivas y guturales al estilo Metallica o Sepultura. «En el heavy hoy no se ve droga por ningún sitio. No hay letras machistas como en otros géneros, el heavy auténtico es esto. Música comprometida y temas muy currados. Nada de estridencias».

Y pone como ejemplo el último trabajo de Saratoga. Quieren descontaminar al público de los estereotipos. Nosotros, explica Fariña, tenemos la suerte de que a Víctor se le entiende siempre, puede seguir vocalizando con el ritmo de la música.

Y eso tratan de exprimirlo en los conciertos. Por esto tiran de algunas versiones. Triana, Ángeles del Infierno, Maiden, Barricada o Tierra Santa. Incluso Raphael. «Es para que la gente no pierda el hilo entre nuestras canciones. En Badajoz muchos relacionan Omnia Transit con 'Fusilado', un tema sobre la matanza de Badajoz. «Mucha gente que nunca había escuchado heavy nos felicitó».