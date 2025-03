«No olvido el día que sacamos a la carrera a Alejandro Sanz por las fans»

Juan José Parra Pérez ha sido durante casi dos décadas una de las caras más reconocibles del Ayuntamiento. Él no ha ocupado el puesto de ... alcalde, ni tampoco de concejal, pero su presencia constante en la puerta del Consistorio lo terminó convirtiendo en una pieza imprescindible para todos los ciudadanos que se acercaban al Palacio Municipal. Amable, paciente y firme en las pocas ocasiones que se ha precisado, en estos días estrena una merecida jubilación.

–¿Cuáles son sus orígenes?

–Yo soy de Badajoz. Me crié en la calle Granada de San Roque, en una zona de casas bajas próxima a la carretera de la Corte en la que todos nos conocíamos. Los niños salíamos a jugar al llano que había junto a la iglesia de la Santísima Trinidad, fue una época muy bonita. Los estudios me fueron bien y con 15 años entré como voluntario en la Cruz Roja. También pertenecí a la banda de tambores y cornetas de Cruz Roja, yo tocaba una corneta.

–¿Cuándo decidió ingresar en la Policía Local?

–Cuando cumplí los 18 años decidí hacer el servicio militar como voluntario en Cruz Roja. Mi tarea consistía en conducir una ambulancia. Los puestos de socorro estaban en Pardaleras junto a la cárcel vieja, en Villafranco y en la frontera de Caya. No se me olvida un accidente de autobús que llevaba sanitarios de Badajoz a Mérida. Hubo muchos heridos, algunos graves, y nosotros fuimos los primeros en llegar. Llevamos a dos heridos al hospital y cuando regresamos al accidente todavía no había llegado ninguna otra ambulancia. Eran otros tiempos.

–¿Fue aquella experiencia la que le llevó a la policía?

–El trabajo en las emergencias me hizo plantearme el ingreso. Pero en realidad me presenté a dos oposiciones: una de auxiliar administrativo y la otra de Policía Local. Aprobé las dos, pero al final ingresé como policía.

–¿Por qué tomó ese camino?

–Tenía 20 años, me gustaba la actividad y no me veía en un puesto como administrativo. Entré cuando era alcalde Manuel Rojas y era jefe de la Policía Local Manuel Murillo. En los primeros años fui escolta del alcalde, llegué a ser amigo suyo.

Ampliar Toma de posesión de Juan José Parra Pérez como Policía Local de Badajoz. HOY

–¿Cómo era la Policía Local de entonces?

–Era otro tipo de trabajo. Había pocos medios y nosotros trabajábamos como motoristas o a pie. Recuerdo que había servicio de vigilancia en todas las plazas.

–¿Era más cercano al ciudadano el servicio de entonces?

–Yo estuve destinado mucho tiempo en San Roque. Durante cuatro o cinco años patrullé a pie la avenida Ricardo Carapeto, conocía a todos los vecinos y ellos me conocían por mi nombre. Eso genera mucha información porque los vecinos te cuentan cosas, te preguntan... Yo creo que la policía de proximidad es súper importante, sobre todo en barriadas grandes como Valdepasillas, San Roque o San Fernando.

–En tantos años, ¿ha vivido alguna situación complicada?

–Tengo especialmente grabada en la cabeza la noche de la riada. Mi turno estaba de guardia y nunca me olvidaré de una persona a la que sacamos de su casa pero después regresó a coger dinero y se la llevó el agua (en este momento se quiebra la voz de Juan José Parra). Todos los compañeros nos jugamos la vida, nunca olvidaré las caras de esas personas a las que tratamos de ayudar.

–¿Se ha jugado alguna vez la vida?

–Muchas veces. En cierta ocasión perseguimos a dos chavales de Jaén que habían venido a ver a un familiar a la cárcel. Cuando salían de Badajoz atracaron el Banco Central de Juan Sebastián Elcano. Tuvimos la suerte de que no conocían la ciudad y huyeron por Las Crispitas. Hubo disparos antes de detenerlos, pero nadie resultó herido.

–¿Alguna intervención de la que esté especialmente orgulloso?

–Salvé la vida a un chico que quería suicidarse en el Puente Real. Lo cogí en el aire cuando se estaba tirando.

–¿Qué otros episodios recuerda?

–He tenido de todo. Una vez estaba en un concierto de Julio Iglesias en el viejo Vivero cuando nos enviaron al domicilio de una mujer que se puso de parto. Tuvimos que ir al Materno a por una matrona para que le cortara el cordón umbilical en su casa. Y tampoco se me olvida una visita de Alejandro Sanz a los estudios de la Cadena 40 para presentar su primer disco. Las adolescentes rompieron el cordón de seguridad y tuvimos que sacarlo a la carrera hasta Puerta Palma. Allí paramos un coche y le pedimos al conductor que lo llevara a la comisaría. Detrás venían más de cien chicas persiguiéndonos, menos mal que me cogió más joven.

–¿Echará de menos su trabajo?

–Me marcho satisfecho. En estos días muchas personas me han agradecido el trabajo que he realizado en el Ayuntamiento. En un lugar así además de dar seguridad hay que tratar de ofrecer al ciudadano el apoyo y la información que necesita para que se sienta bien atendido.

–¿Qué tiene pensado hacer a partir de ahora?

–Voy a seguir colaborando con el fútbol base. Durante 32 años he sido coordinador de fútbol sala en los Juegos Deportivos Municipales de la FMD de forma altruista. Empecé con 20 equipos y terminó habiendo 120. También soy secretario general del CP Flecha Negra, el equipo más antiguo de fútbol base que existe en Badajoz.

–¿Es abonado del Badajoz?

–Lo he sido muchos años, pero actualmente no lo soy. Me apena la situación actual del Badajoz porque hay afición para tener un equipo en Primera División. Me da pena que por aquí pase gente que se quiera aprovechar de esas circunstancias, porque la afición es de Primera.

–Por cierto, el pasado 5 de enero lo echaron de menos en la carroza de Melchor.

–Es cierto, iba a ser uno de los Reyes Magos, pero di positivo el 3 de enero. Ya he pasado la cuarentena pero me habría hecho mucha ilusión. Cuando llamé a la concejala de Cultura para decírselo casi estaba llorando... Me hacía mucha ilusión.