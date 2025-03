«Hay que olvidarse del párkinson y hacer todo lo que puedas»

Paloma Aceitón Domingo, 20 de agosto 2023, 08:29 Comenta Compartir

Cuando sea mayor quiero tener una casa y una bicicleta», pensaba José María Rosa Silva (Badajoz, 1953) con tan solo nueve años. El pacense, lejos de sueños opulentos, ha tenido una vida marcada por la superación personal, el esfuerzo y la maña. Desde que se jubiló, dedica su tiempo libre a crear máquinas con las destrezas que ha adquirido al frente de 'la panadería del Cerro'.

De madre portuguesa, es el mayor de cinco hermanos y tiene tres hijas. Cuenta que desde que era niño él era el encargado de mantener a su familia.

Con tan solo nueve años comenzó a trabajar en el campo. «Cogía algodón, tomates y todo lo que diese la tierra alrededor de Badajoz». A los once, llevaba el agua a las casas del Cerro de Reyes. «Iba con un carro y un bidón con el que la repartíamos. Empecé con una cuba chica y un burro», explica. «Todo lo que sé, lo he aprendido en la calle. No fui al colegio, pero sé de historia y de cosas que no sabe mucha gente».

«Vendiendo agua aprendí a multiplicar. Un cántaro valía seis perras gordas; dos cántaros, uno veinte; tres, uno ochenta; cuatro, dos cuarenta... Después de eso, sabía hacer cuentas muy rápido y nunca he necesitado una calculadora», rememora.

Cuando cumplió los catorce, su madre insistió en que aprendiese un oficio y fue el momento en el que inició sus labores como panadero. «Vendiendo agua ganaba dinero y le daba de comer a mi familia, pero necesitaba aprender una labor para mi futuro».

La panadería en la que comenzó su andadura profesional, 'Charneca', estaba en la calle Los árboles. Allí estuvo hasta 1972 como aprendiz de panadero, cuando cambió a 'Ipanexa'. «Estuve un tiempo de dulcero pero a mí eso no me gustaba y volví a la parte de panadería. Luego me ofrecieron irme a la pastelería, y me terminó gustando mucho».

«Llegué a la categoría de 'maestro pala' porque sabía hacer de todo». Esta destreza de Rosa puede apreciarse todavía, ya que, continúa deleitando a sus allegados con sus pasteles.

26 años de panadero

Estuvo en esta panadería durante 26 años y en 1998 montó la suya propia. Construyó su propio negocio en el Cerro de Reyes, el barrio en el que había pasado prácticamente toda la vida. 'La telera' fue el proyecto de Rosa, que debe su nombre a un pan típico de Olivenza. «Me decían que tardaría en poder conseguir algo de dinero, pero en menos de tres meses ya tenía un balance positivo».

Pero en 2004 le expropiaron la panadería para la construcción de los puentes de la zona, así que tuvo que 'dar cerrojazo' a la tienda. Cuando cerró, cedió el nombre a un amigo oliventino para 'cerrar el ciclo' de donde había partido todo, en Olivenza. Actualmente, 'La telera' continúa horneando en esa localidad.

Mientras dirigía la panadería, Rosa trabajaba en la prisión de Badajoz, donde instruía a los presos en este oficio. Además, reparaba las máquinas de empaquetar pan. «Me interesé y me dieron el servicio técnico para toda Extremadura de la empresa que le vendía las máquinas a la panadería en la que yo trabajaba». Dejó sus oficios de manera profesional en 2014, cuando fue diagnosticado de párkinson, aunque a día de hoy, su lado pastelero y 'manitas' sigue muy presente.

Decía Lorca que «la imaginación es el gran patrimonio de la humanidad». De ser así, la de Rosa tendría que encabezar la lista. Y es que este pacense saca su lado más habilidoso en una mágica combinación con el ingenio. De toda su trayectoria profesional, ha conseguido extraer una destacable capacidad para crear.

La pasión por los carros y su capacidad para solventar problemas no se entenderían sin su pasado. Los años en los que estuvo repartiendo agua por el Cerro le llevaron a ser un apasionado de este medio de transporte y tantos años reparando maquinarias le hicieron ser un 'manitas' con gran trayectoria.

Rosa dedica ahora su tiempo a inventar aparatos y elementos para facilitar el día a día de los demás. Entre sus creaciones guarda máquinas para deshuesar y machar aceitunas, sujeciones para evitar cargar el peso de maquinaria del campo, compresores, camas para mascotas, tumbonas, baños portátiles y decenas de carros de madera.

Reparaciones

Además, es capaz de darle solución a cualquier problema técnico que surja. «Incluso hice la primera casa donde viví con ayuda de mi mujer. Hicimos desde los cimientos hasta la instalación eléctrica. Al final todas las máquinas funcionan igual, así que muchas veces lo saco por lógica y otras, por suerte».

Rosa elabora todos sus proyectos con materiales reciclados y cuando los termina, regala la mayoría a sus seres queridos y vecinos. «He podido hacer más de treinta carros y los he regalado. Los hago con la madera de palets que me encuentro».

«La máquina para las aceitunas, por ejemplo, lleva los motores de una lavadora y de una máquina de vibración, y el cuadro de mandos de una máquina de correr», explica.

Satisfacción y orgullo

«La satisfacción de hacer algo y saber que funciona es increíble. Arreglo cosas sin que nadie me haya enseñado y eso me hace sentir muy orgulloso. No hago cosas por dinero, lo hago por mí. Hacer estos inventos manualmente me ayuda con el párkinson. Si no hiciese estas cosas, ahora no estaría así, porque me mantiene activo», añade feliz.

«Cada enfermo de párkinson lo sufre de una forma diferente, pero sea como sea, hay que mantenerse activo, moverse, hablar... Hay que olvidarse de lo que tienes e intentar hacer todo lo que puedas. A mis setenta años, si me tengo que subir a un tejado, me subo, y cada día aprendo algo».

Rosa demuestra que tras años de esfuerzo y dedicación, ningún obstáculo es frontera para hacer lo que uno desea. «No hay que conformarse, hay intentar hacer lo que quieras. Y si lo intentas, lo haces».