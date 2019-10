Olivenza tendrá que cerrar el tanatorio municipal por competencia desleal Tanatorio municipal de Olivenza, que está dentro del cementerio. :: CASIMIRO MORENO El velatorio privado denunció al Ayuntamiento porque la tasa que cobra por el alquiler de la sala de duelos está por debajo del precio de mercado MIRIAM F. RUA Sábado, 12 octubre 2019, 08:34

La tasa 'low cost' del tanatorio municipal de Olivenza le va a llevar al cierre. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ha ordenado al Ayuntamiento oliventino a que deje de prestar este servicio por considerarlo un acto de competencia desleal.

La sentencia, dictada el pasado día 4, considera que la tasa que cobra el Ayuntamiento por velar a los difuntos en el tanatorio municipal está por debajo del precio de mercado y, por tanto, el otro tanatorio que funciona en Olivenza, propiedad de la empresa Funevel Extremadura S.L., no puede competir con él.

El cierre no será inminente. El alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade ha confirmado a HOY que están estudiando recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial.

Ha sido el tanatorio privado quien ha demandado al Ayuntamiento de Olivenza. Funciona desde abril de 2015 en una parcela próxima al cementerio municipal. La empresa que lo gestiona hizo una inversión entonces de 1,2 millones de euros, con los que compraron el terreno (de los cuales cedieron 5.000 metros cuadrados al Consistorio), hicieron la obra y tramitaron los permisos para poder abrir.

Durante tres años eran el único tanatorio que funcionaba en el pueblo (dando servicio también a sus pedanías y a Alconchel), hasta que en abril de 2018 el Ayuntamiento abrió una sala velatorio dentro del cementerio municipal, tras unas obras de adecuación para adaptar la sala de duelos a la normativa sanitaria en materia de climatización.

Antes de todo esto, en Olivenza existían dos salas dentro de la residencia de ancianos que servían para velar a los difuntos. Sin embargo, cuando abrió sus puertas el recinto privado, el Ayuntamiento –entonces gobernado por el PP– decidió suprimir el servicio y cederle esas salas a Aprosuba. Bernardino Píriz, alcalde en aquel momento, alega –según se recoge en el texto de la sentencia– que «no cumplía la normativa correspondiente ni eran apropiadas al carecer de climatización».

«Abusivo y con monopolio»

Cuando el PSOE recupera la Alcaldía en la anterior legislatura y gobierna en coalición con IU deciden recuperar el servicio de tanatorio. «Lo hacemos porque entendemos que el precio que está cobrando la empresa privada es abusivo», explica el alcalde.

El Ayuntamiento invierte entonces 15.000 euros en adaptar un espacio dentro del cementerio municipal dotado con una sala de espera, túmulo (el habitáculo refrigerado donde se sitúa el féretro con el fallecido) y aseos. «Una cantidad pequeña que podría haber dedicado el gobierno del PP para adaptar las salas de velatorio de la residencia de ancianos antes que desmantelar el servicio y dejar que solo lo hiciera una empresa privada y con monopolio», reprocha el alcalde.

En septiembre del año pasado, la empresa propietaria del tanatorio privado denuncia al Ayuntamiento por competencia desleal. Alega que el tanatorio municipal fija «precios por debajo del mercado pues cobra una tasa pública contra la que no pueden competir y ofrece el servicio gratuito cuando el interesado no tenga seguro de defunción con independencia de sus ingresos», reza el texto de la sentencia.

La ordenanza fiscal que regula la tasa de cementerio en Olivenza establece una tasa de 400 euros por el uso del tanatorio, independiente de las horas en las que se esté velando a un difunto. De este cobro están exentos los que carezcan de seguro por fallecimiento, «previo informe de los servicios municipales y aprobación del órgano municipal competente», dice la ordenanza.

Frente a este precio, el tanatorio de Funevel cobra 700 euros por día por el alquiler de la sala (tiene cuatro en sus instalaciones de Olivenza), salvo para aquellos que contratan los servicios funerarios completos que no pagan entonces por este servicio.

Esta diferencia de precio es lo que el juez considera competencia desleal. Basa su decisión en la liberalización de los servicios funerarios, recogida en un real-decreto de 1996, por el que los ayuntamientos pierden la competencia sobre los servicios mortuorios. «Pueden prestar el servicio de tanatorio pero con arreglo a la legislación de libre mercado. Esto significa que el Ayuntamiento tiene que someterse a las reglas del mercado, lo que no puede establecer es un precio mucho más bajo y con ello defraudar las expectativas de negocio del empresario», explica Luis Díaz-Ambrona, el abogado que ha defendido la causa del tanatorio privado.

La sentencia obliga al Consistorio a suspender de forma inmediata la prestación del servicio de tanatorio y le impone el pago de las costas. El cierre no se producirá hasta que la sentencia no sea firme, salvo que el juzgado dicte una medida provisional de aplicación del fallo, un extremo que el abogado no cree probable.

El alcalde valora que la decisión judicial «va en contra de los intereses de la gente más humilde de Olivenza y en contra también del servicio público», por lo que están estudiando presentar recurso.