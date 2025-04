Ola de solidaridad con los palestinos en Navidad

Los pacenses no han permanecido ajenos a las demandas de la comunidad hispanopalestina que lleva cinco semanas en el único albergue la ciudad de Badajoz, ... el del Revellín. Desde que este jueves HOY publicara un reportaje describiendo la situación de sesenta personas que fueron evacuadas de Gaza en noviembre, entre las que hay una veintena de menores, tanto la Asociación SOS Casco Antiguo como la Fundación Caja Badajoz han organizado varias actividades y recogida de regalos para los niños y niñas de esta comunidad.

Padres y madres llegados de Gaza, pero con nacionalidad española, se mostraban agradecidos con los servicios básicos que les presta Cruz Roja, como alojamiento y comida, pero critican que tengan que pasar los días sin nada que hacer y sin expectativas, lo que está sumiendo en la frustración a estos repatriados.

De momento, el Gobierno sigue sin tener un plan para ellos. Pero para animar a estas personas los pacenses han empezado a moverse. Según explicó ayer Emilio Jiménez, de la Fundación Caja Badajoz, la iniciativa que consistía en repartir juguetes a niños del Casco Antiguo la han hecho extensiva a los niños palestinos, por lo que este viernes han empezado a sondear las edades y género de los menores repatriados que viven con sus familias en el albergue de El Revellín con el fin de entregarles regalos también a ellos la próxima semana. Además, la Fundación CB va a programar para ellos en su salón de actos una actividad infantil aún por determinar, y si es posible porque lo acepta Cruz Roja también convidarles a una merienda especial «para que se sientan especiales estos días», señala Jiménez.

De manera paralela, otra reacción similar ha brotado en la Asociación SOS Casco Antiguo. Su portavoz, Luis Pacheco, pertenece a la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores de Badajoz 'Baluarte' (ARBA) cuya sede está en El Revellín, donde residen los sesenta palestinos evacuados de Gaza. Lleva varias semanas coincidiendo con ellos, ha visto a los niños y niñas que hay allí y cuyos familiares se quejaron a HOY de que no hacen nada en todo el día y se le ha ocurrido recabar fondos para invitarlos a Iberocio.

Sin embargo, Cruz Roja ya había tenido esta idea y la concejala de Ifeba, Sol Giralt, les ha ofrecido esas entradas para que estos menores puedan acceder a la Feria de la Infancia y la Juventud que tiene lugar entre el 26 y el 30 de diciembre.

Sin noticias del Gobierno

Como se sabe, a España llegaron en torno a 160 palestinos que residían en Gaza y que tienen nacionalidad española. El Ejército español los repatrió a principios de noviembre para alejarlos de la situación de guerra que vivía su país debido a los ataques israelíes en represalia por las acciones terroristas de Hamás perpetradas el 7 de octubre.

Los hispanogazatíes han sido repartidos entre Asturias, País Vasco y Extremadura. Estos últimos residen en el albergue de El Revellín, en el barrio de San Roque de Badajoz, y son atendidos por Cruz Roja, que ya tenía previstas cenas especiales para Nochebuena y Nochevieja y puntualmente organiza algún taller lúdico con los más pequeños gracias a voluntarios de Cruz Roja Juventud.

Según explicaron los palestinos, están muy agradecidos a esta organización que se encarga de que coman y tengan techo. Sin embargo, su estancia se está alargando y el jueves explicaron a este diario que se sienten «abandonados» por el Gobierno que los trajo, pero con el que hace varias semanas que no tienen contacto.

Muchos de ellos no hablan español y no se han organizado cursos para que puedan aprender el idioma, lo que dificulta su integración en la sociedad. Los menores no han sido escolarizados y los adultos, aun habiendo perfiles profesionales muy variados, tampoco pueden optar a trabajar.

Según denunciaban los más mayores, no tienen derecho a empadronarse para optar a ayudas y es que, según explicaba la hermana de uno de los gazatíes residentes en Badajoz, es imposible recabar documentos desde Gaza porque la Administración allí está desmantelada.