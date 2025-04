Los okupas de La Pajarera: «Nos hemos metido aquí porque estamos desesperados»

Piden que les donen un hornillo y un colchón para poder cocinar y no tener que dormir en el suelo. Una pareja lleva cuatro días ... viviendo en La Pajarera, el quiosco de bebidas de la calle Regino de Miguel (Santa Marina) que lleva nueve años abandonado.

Los residentes, al ver que dos personas colocaban cartón en las ventanas rotas, llamaron a la policía el pasado viernes, pero los agentes que acudieron a la zona no pudieron evitar la okupación. Ayer lunes la policía volvió a la zona y también trabajadores municipales de Servicios Sociales, que hablaron con las personas que se han instalado en este antiguo bar. Sin embargo la pareja se niega a marcharse.

«Nos hemos metido porque estamos en la calle. Es la primera vez en mi vida, llevamos un mes sin casa», dice Adriana

Hace un año los vecinos ya denunciaron a través de HOY que había personas que se colaba dentro de este antiguo bar para celebrar fiestas. Desde que quedó vacío en 2015, el edificio se ha deteriorado mucho. Ha sufrido robos, desprendimientos y tiene gran parte de los cristales rotos.

A pesar de las malas condiciones de este inmueble, que no tiene luz ni agua, los dos okupas se han instalado «porque estamos desesperados». Lo explica así uno de ellos, Adriana Fernández, de 43 años. «Nos hemos metido porque estamos en la calle. Es la primera vez en mi vida, llevamos un mes sin casa».

Esta mujer, de origen venezolano y con antepasados gallegos, residía en Segovia desde hace cinco años, pero fue desahuciada por no poder costearse el alquiler. «Me subieron el precio 100 euros de repente y no lo pude pagar, es la primera vez que me veo así», se lamenta.

«Quiero recuperar a mi hijo»

Las autoridades se llevaron a su hijo, de cuatro años. Cuando lo recuerda, se emociona. «Yo solo quiero regularizar mi situación. Encontrar un trabajo, una casa, estabilidad y recuperar a mi hijo».

Su pareja, un hombre que sufre una discapacidad y que prefiere no dar su nombre, es extremeño. Ambos han pasado varias semanas viviendo en la calle en Madrid, pero decidieron venir a Badajoz hace una semana porque la situación en la capital, aseguran, es muy dura. «No nos daban ninguna ayuda, solo querían echarte del centro para que la gente no te viese».

Adriana afirma que sufrió una agresión una noche, cuando se habían refugiado del frío. Puso una denuncia en la policía, pero fue una de las causas que les animó a cambiar Madrid por Extremadura.

Aquí les han ofrecido entrar en el refugio de la calle Bravo Murillo, «pero hay que ir a ver si hay plaza y puede que entre yo, pero no mi pareja. Está enfermo, no lo puedo dejar solo», se lamenta Adriana Fernández.

Esta mujer asegura que no quieren quedarse en La Pajarera, «pero al menos no es estar en la calle». El edificio está en muy malas condiciones, han tenido que tapar con cartones las ventanas rotas y solo pueden acceder saltando por una ventana. Una vez dentro hay goteras, hace frío y no tienen muebles ni más posesiones.

A los vecinos que han acudido a reprocharles que estén dentro les enseñan el interior para defender que han limpiado La Pajarera. Este antiguo bar estaba lleno de escombros y la pareja ha retirado la basura y los ripios e incluso ha limpiado los baños para poder usarlos. Han utilizado garrafas de agua y lejía para acondicionar lo que ahora es su hogar.

Adriana pide un trabajo para poder salir de esta situación. Ha estado empleada limpiando casas, cuidando de niños y también como camarera de piso en un hotel. También sirviendo comidas. «Cualquier trabajo manual, no me importa», asegura.

«Se veía venir»

Los residentes de la zona están molestos con la situación. Los vecinos ya habían solicitado al Ayuntamiento de Badajoz, propietario del edificio, que lo demoliese para evitar okupaciones. Eso si, solicitan que se mantenga la fuente anexa a la antigua cafetería. Se trata de una escultura de Luis Giraldo que representa al Dios Baco.

La Pajarera es el apodo con el que se quedó el quiosco de la familia Muñoz. Inicialmente era un puesto de bebidas junto a la muralla abaluartada que abrió con motivo de un cine de verano que había allí. Patrimonio de la Junta de Extremadura decidió demoler el chiringuito inicial para dejar al aire la muralla y que se viese mejor y, en su lugar, permitió a la familia propietaria construir otro quiosco cerca, en la calle Regino de Miguel.

El quiosco cerró en 2015 cuando se jubiló su responsable. A principios de 2016 el Ayuntamiento de Badajoz sacó a concurso la concesión en busca de un nuevo gestor, pero la convocatoria quedó desierta. Una empresaria se presentó para asumir la explotación, pero el Consistorio decidió dar por desierto el concurso. Desde entonces está abandonado.