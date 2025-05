Los okupas del José Pache en Badajoz: «No queremos un albergue, queremos una vida normal»

E. F. V. BADAJOZ Lunes, 8 de enero 2024, 20:55 Comenta Compartir

La licencia para la demolición del estadio José Pache ya ha sido concedida, pero la Junta de Extremadura no realizará el derribo hasta que los ... ocho okupas que hacen uso de las instalaciones se marchen del lugar. «¿Dónde se van? Esa es la pregunta. Es que no tienen donde irse, si no ellos no estarían aquí. Son personas normales», decía este lunes Paqui Salguero, suegra de una de las mujeres que aún viven en el campo de fútbol.

Según explicó, en estos momentos hay ocho personas viviendo en la zona. Entre ellas, la pareja de su hijo, una mujer de 40 años que está dispuesta a marcharse si le facilitan una vivienda de alquiler a la que pueda trasladarse con su pareja. «Ellos no se quieren ir a un albergue porque quieren tener una vida normal, como la que tiene usted o como la que tengo yo. Tener una vivienda, aunque sea pequeñita, pagar su alquiler y vivir como una pareja normal». Noticias relacionadas Suceso en Extremadura Continúa en la UCI uno de los dos heridos en el incendio del José Pache de Badajoz La Junta de Extremadura inicia los trabajos previos al derribo del estadio José Pache en Badajoz «Yo los he tenido mucho tiempo recogidos, pero hace 23 meses murió mi hijo el mayor y tampoco puedo hacerme cargo de otra familia con la paga no contributiva que tengo por las muchas enfermedades que padezco», añadió. Esta mujer asegura que tanto su hijo como su nuera carecen de una paga que les permita acceder a un alquiler normal. «Les exigen mucho», asegura. Según cuenta, en el antiguo campo de fútbol viven otras cinco personas: una pareja que tiene varios perros (algunos de gran tamaño), un hombre que antes vivía bajo las gradas laterales y otra pareja. Todos ellos tienen en vilo a la Junta de Extremadura, desde donde se indica que aunque la licencia ya ha sido concedida, «el derribo será parcial porque mientras las personas continúen allí y no se marchen voluntariamente, no se puede derribar todo». Uno de los afectados es Maldonado, que lleva 25 años viviendo en el campo de fútbol. En los inicios colaboraba con el club de fútbol que tenía allí su sede y ha sido testigo del deterioro del complejo. «Esto no tiene ni pies ni cabeza, cada vez está peor», afirma. «Aquí a ciencia fija no se puede saber cuánta gente vive porque unos entran y otros salen», apostilla este hombre. En su caso, no rechaza marcharse, pero pide que la solución que se le dé sea adecuada. «Necesito una seguridad», insiste. El derribo, en el aire Desde la Junta de Extremadura se coincide en que todo está listo para iniciar el derribo, pero antes debe cumplirse la condición de que los ocupas se marchen «de forma voluntaria». Esa es la valoración que este lunes realizó José Antonio Expósito, gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz. «Por parte del Ayuntamiento estamos apoyando a las personas que están aquí para tratar de buscarles soluciones. Estamos dándoles distintas opciones a través de albergues, centros de media estancia o de alquiler si ellos encuentran una vivienda de alquiler (...). De momento ninguno ha aceptado, pero sí es cierto que la mayoría han pasado por los Servicios Sociales esta semana pasada y están interesados en buscar soluciones». Expósito cifró en ocho las personas que habitualmente residen en las dependencias del José Pache, pero advirtió de que la solución definitiva está en manos de los okupas, razón por la que las administraciones están a la espera de saber si «deciden definitivamente irse o se quedan». Lo expuesto por el gerente del INSS parece indicar que la opción del albergue no ha sido aceptada por ninguno de los okupas, que prefieren una vivienda en alquiler o una vivienda social. «Hay varios de ellos interesados en la posibilidad de acceder a viviendas de alquiler. Por parte nuestra tienen nuestra predisposición, pero encuentran cierta dificultad de que haya propietarios que les alquilen la vivienda, porque les piden garantías aparte del aval del Ayuntamiento», que garantiza el pago de seis meses prorrogable por otros seis. «También hay alguna persona que se ha interesado por solicitar una vivienda de protección social, pero todavía no ha presentado la solicitud, y de todas formas hay que cumplir unos baremos que vienen contenidos en un decreto», detalla Expósito. Ambas posibilidades están siendo estudiadas, pero Servicios Sociales advierte de que el derribo se paralizará si los okupas no se marchan voluntariamente. «Hay un informe de bomberos que pone de manifiesto la situación de riesgo en que se encuentran las instalaciones y que sería recomendable el desalojo, pero son personas adultas, ellos toman sus decisiones de manera autónoma y libremente. Mientras no haya una resolución judicial que así lo indique o una orden de la policía de desalojo, ellos pueden estar ahí».

Temas

Okupas