Cristo Gamero durante una de las charlas para abordar el acoso en un centro escolar. HOY

Ofrecen los valores del kickboxing para frenar el acoso en las aulas

El Club Deportivo Dojo Bushido, con sede en Badajoz, quiere llegar a 9.000 alumnos este curso

R. H.

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:02

El Club Deportivo Dojo Bushido Badajoz ha creado el proyecto educativo y deportivo 'STOP Bullying Bushido'. La iniciativa utiliza las artes marciales y el kickboxing como herramientas de formación en valores, convivencia y respeto dentro de los centros educativos, según explica en una nota de prensa. El proyecto no es nuevo, pero en este 2025 quieren ampliar su alcance y llegar a más de 9.000 alumnos de distintos colegios e institutos de la provincia de Badajoz. «El propósito es concienciar, educar y prevenir el acoso escolar desde un enfoque positivo, constructivo y cercano a los jóvenes.», dice la nota.

Así, la primera fase consiste en charlas y dinámicas de concienciación, donde se trabaja la empatía, la gestión emocional y la importancia del respeto dentro y fuera del aula.

En la segunda fase, los alumnos participan en talleres y sesiones prácticas de kickboxing y defensa personal, adaptadas a cada edad y nivel. «A través de estas actividades, se fomenta el autocontrol, la cooperación y la autoestima, mostrando que la verdadera fortaleza nace del respeto, la disciplina y la confianza en uno mismo».

El proyecto es altruista y se ofrece a los centros de manera gratuita. Además, El club también ofrece su ayuda a familias, AMPAS y jóvenes que sufren o presencian situaciones de acoso, brindando acompañamiento y recursos desde la comprensión, la escucha y el apoyo emocional.

«Queremos que cada niño y niña descubra que el respeto y la empatía son tan importantes como la técnica. En el tatami todos son iguales, y ese mensaje se traslada al aula y a la vida», explica Cristo Gamero Gutiérrez, maestro 6º Dan y director del Dojo Bushido Badajoz.

