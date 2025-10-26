Ofrecen los valores del kickboxing para frenar el acoso en las aulas El Club Deportivo Dojo Bushido, con sede en Badajoz, quiere llegar a 9.000 alumnos este curso

Cristo Gamero durante una de las charlas para abordar el acoso en un centro escolar.

R. H. Domingo, 26 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

El Club Deportivo Dojo Bushido Badajoz ha creado el proyecto educativo y deportivo 'STOP Bullying Bushido'. La iniciativa utiliza las artes marciales y el kickboxing como herramientas de formación en valores, convivencia y respeto dentro de los centros educativos, según explica en una nota de prensa. El proyecto no es nuevo, pero en este 2025 quieren ampliar su alcance y llegar a más de 9.000 alumnos de distintos colegios e institutos de la provincia de Badajoz. «El propósito es concienciar, educar y prevenir el acoso escolar desde un enfoque positivo, constructivo y cercano a los jóvenes.», dice la nota.

Así, la primera fase consiste en charlas y dinámicas de concienciación, donde se trabaja la empatía, la gestión emocional y la importancia del respeto dentro y fuera del aula.

En la segunda fase, los alumnos participan en talleres y sesiones prácticas de kickboxing y defensa personal, adaptadas a cada edad y nivel. «A través de estas actividades, se fomenta el autocontrol, la cooperación y la autoestima, mostrando que la verdadera fortaleza nace del respeto, la disciplina y la confianza en uno mismo».

El proyecto es altruista y se ofrece a los centros de manera gratuita. Además, El club también ofrece su ayuda a familias, AMPAS y jóvenes que sufren o presencian situaciones de acoso, brindando acompañamiento y recursos desde la comprensión, la escucha y el apoyo emocional.

«Queremos que cada niño y niña descubra que el respeto y la empatía son tan importantes como la técnica. En el tatami todos son iguales, y ese mensaje se traslada al aula y a la vida», explica Cristo Gamero Gutiérrez, maestro 6º Dan y director del Dojo Bushido Badajoz.