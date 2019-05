Ocupan un bloque de pisos vacío en la barriada de San Fernando de Badajoz El edificio ocupado, en la esquina de Torres Naharro y Carolina Coronado. :: CASIMIRO MORENO Hace unos días llevaron muebles, cambiaron las cerraduras y se han instalado en un edificio de Carolina Coronado que no se vendió por la crisis NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 10 mayo 2019, 07:55

El sábado, una furgoneta descargó un sofá en el número 2 de la calle Torres Naharro, un edificio que hace esquina con Carolina Coronado. Los vecinos de esta zona de San Fernando, a solo unos metros de la estación de tren, se extrañaron al ver la mudanza porque este bloque de pisos lleva años vacío. Este mueble solo fue el principio. En dos días varias familias se instalaron como okupas.

La Policía Nacional confirmó ayer a HOY que ha recibido una denuncia por la ocupación de este inmueble y ha derivado las actuaciones a los juzgados. Varios agentes de este cuerpo acudieron al bloque el lunes pasado para identificar a los inquilinos.

El bloque, según los vecinos de los edificios cercanos, lleva varios años vacío. Fue una promoción con pisos de dos habitaciones y áticos con tres estancias que nunca llegaron a venderse. La obra quedó abandonada cuando faltaban unos pocos detalles, por lo que está casi completamente equipado. Como en otros casos, la crisis económica provocó que acabase en manos del banco que llevaba su hipoteca y se da la circunstancia de que hace un mes hubo anuncios de que se subastaba la promoción. Los que viven en este área temen que esta información sirviese a los responsables para saber que las viviendas estaban desocupadas.

Lo primero que hicieron los okupas, según los testigos, fue cambiar la cerradura del portal. A continuación también sustituyeron las de los pisos y fueron mudándose a las casas. Los vecinos cercanos calculan que, al menos, se trata de siete familias por las ventanas que se iluminan por la noche. Se desconoce cómo han conseguido el suministro eléctrico. Los testigos, además, destacan que hay varios menores viviendo en estas casas.

HO Yintentó ayer hablar con estas personas, pero no quisieron detallar su situación. A algunos vecinos les han asegurado que su situación es legal y que tienen los pisos alquilados. Sin embargo, el edificio no está terminado y los residentes de la zona aseguran que carece de los permisos para ser habitado.

Los denunciantes temen que la ocupación de este inmueble haya sido organizada. En ocasiones hay grupos que entran en un bloque y luego alquilan las propiedades a otros como si fuesen suyas.

Uno de los vecinos cercanos al bloque ocupado, que no quiere dar su nombre, indica que uno de los problemas más graves es que este inmueble comparte garaje con un edificio anexo. «No pueden tener acceso en coche porque por el momento no tienen llave, pero puede entrar en el aparcamiento», se lamenta. Hace unos días, añade, se produjo un robo en un trastero del garaje y eso ha puesto muy nerviosos a los propietarios que temen que el delito esté relacionado con la ocupación y que la situación empeore.

«No sabemos quién son, pero no queremos que el edificio se convierta en un lugar problemático», detalla este afectado.

Otro hombre, el responsable de un negocio de San Fernando, añade que la situación de este bloque de pisos es el tema de conversación que más se repite entre los clientes. «Tienen miedo que haga daño a la zona, que se complique la situación», se lamenta.

Otra vecina pasa por la calle y se para a mirar el portal, donde hay varias cajas amontonadas con enseres dentro. «¿Este es el edificio que han ocupado? Me lo ha dicho una vecina, pero no me lo creía». En el portal, lleno de polvo, no hay portero automático, solo un cable que sale de la fachada. Los buzones tienen todas las puertas abiertas y están sucios. Todo indica que está desocupado salvo la cerradura nueva y las cajas de mudanza. Mientras la vecina cotillea a través del cristal, una ocupante va a salir del bajo, la ve y vuelve a cerrar la puerta. «Pues si hay gente. Ya ves. Un buen piso al lado de Carolina Coronado», concluye esta mujer mientras se aleja.

La ubicación es lo que más ha sorprendido a los residentes de San Fernando. El inmueble está en un lugar privilegiado junto a la estación y con vistas a la avenida principal de su barrio. A los okupas se les ve, especialmente por las tardes, asomados en las ventanas o la azotea.

¿Cuánto tarda un desahucio?

Los vecinos temen que el desalojo tarde mucho. El abogado pacense Fernando Cumbres explica que este proceso puede durar unos meses o alargarse más allá de un año en función de la resistencia que presenten los infractores.

El primer paso y un requisito indispensable, según indica Cumbres, es que el propietario del inmueble presente una denuncia a fin de identificar a los ocupantes. Además, no es lo mismo un desahucio de una vivienda habitual a uno de una casa vacía, en ruinas o vacacional. En el segundo caso, el que se da en San Fernando, lo que se debe hacer es pedir un desahucio de precario.

¿Qué es un precarista? Es una persona que ocupa un bien sin justo título y sin pagar renta. El siguiente paso es contar con la identidad del okupa. Si se conoce, hay que aportarla a la denuncia. Si no, la policía se ocupará de identificarlos y notificar que hay una demanda en curso.

Una vez en este punto, los okupas pueden optar por marcharse o pueden oponerse a la demanda. Si no lo hacen, se procederá al lanzamiento judicial que llevará aun desalojo forzoso con la ayuda de la Policía. ¿Cuánto se tarda? Según Cumbres la demanda puede ser admitida a trámite en un par de semanas y luego el proceso se alarga otros dos o tres meses en función del volumen de trabajo de los juzgados. Pero este plazo solo se cumple si no hay resistencia de la otra parte.

En algunos casos, explica el letrado pacense, se alarga porque los okupas pueden acudir, por ejemplo, a la justicia gratuita y solicitar un abogado. Es decir, agotar las actuaciones procesales que pueden hacer que el periodo supere el año.

Eso sí, en el momento que un juzgado de primera instancia otorgue el desahucio, este ya se puede ejecutar. Fernando Cumbres detalla que la normativa establece, por ejemplo, que en caso de un desahucio por impago, el inquilino moroso no puede recurrir si no abona antes las rentas pendientes.