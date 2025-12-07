HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un bebé recién nacido es atendido por un profesional del SES. HOY
Badajoz

Ocho matrones se encuentran de baja en el Materno de Badajoz y el SES asegura que el servicio está cubierto

El servicio dispone de 49 profesionales, según el servicio extremeño de Salud, que indica que ha cubierto cuatro de las bajas médicas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

Hasta ocho matrones se encuentran de baja médica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

El servicio cuenta con 49 profesionales, según el SES, que ... asegura que ha aumentado la plantilla desde los 33 a esa otra cifra «histórica». Por ello, el Servicio Extremeño de Salud asevera que el servicio está bien dotado a pesar de que ocho enfermeros especializados en la atención al parto se encuentren de baja.

