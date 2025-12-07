Ocho matrones se encuentran de baja en el Materno de Badajoz y el SES asegura que el servicio está cubierto
El servicio dispone de 49 profesionales, según el servicio extremeño de Salud, que indica que ha cubierto cuatro de las bajas médicas
Badajoz
Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:00
Hasta ocho matrones se encuentran de baja médica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.
El servicio cuenta con 49 profesionales, según el SES, que ... asegura que ha aumentado la plantilla desde los 33 a esa otra cifra «histórica». Por ello, el Servicio Extremeño de Salud asevera que el servicio está bien dotado a pesar de que ocho enfermeros especializados en la atención al parto se encuentren de baja.
A pesar de ello pueden mantener el servicio porque han «fidelizado por primera vez a enfermeros especialista en ginecología-obstetricia» y porque esto ha permitido que este hospital «cuente en plantilla con más personal que nunca». A esto se añade el incremento de 16 profesionales, por lo que «el servicio no se ve afectado ante situaciones de baja del personal o de aumento de actividad».
Además, el SES apunta que de las ocho bajas, han cubierto cuatro y están en proceso de «sustituir las restantes, ya que se dispone de contrataciones que permiten cubrir la totalidad de las bajas actuales, y se prevé incorporar nuevos contratos en cuanto haya disponibilidad de profesionales en bolsa».
Por eso, el servicio extremeño de salud «garantiza en todo momento la adecuada prestación del servicio».
De las reivindicaciones al fentanilo
El área que se encarga de los partos de las pacenses tiene dos frentes abiertos. Por un lado, las matronas llevan tiempo reivindicando mejoras en sus condiciones laborales y más personal. En agosto aseveraron que no contaban con suficientes especialistas de su disciplina y que el SES cubría su puestos con personal que no estaba cualificado. Entonces apuntaron a posibles movilizaciones periódicas que finalmente no han desarrollado.
Por otro lado, la supuesta desaparición de fentanilo que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz está originada en el servicio del paritorio. La investigación parte de la denuncia de una enfermera, a la que otra compañera propuso simular el uso de este potente opiáceo para cuadrar los libros de registro tras detectar la falta de unas 2.000 viales en diez años.
