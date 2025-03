Ocho años de cárcel para el hombre que asaltó los Carrefour Express armado con una pistola

La Fiscalía pedía para él 17 años de cárcel, pero en la vista que se ha celebrado este martes la pena definitiva ha quedado fijada ... en ocho años de prisión. Ese es el acuerdo que ha alcanzado el representante del Ministerio Fiscal con la abogada que representa a B. N.L., el hombre que hace ahora un año fue detenido por los asaltos de los supermercados Carrefour Express de la ronda de Pilar y de la avenida de Pardaleras.

Es seguro que no actuó solo, pero en la vista que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz sólo él se ha sentado en el banquillo como responsable de esos atracos perpetrados con una pistola de pequeño tamaño con la que amenazó a los empleados.

En el escrito de acusación se explica que el primer robo fue cometido el 6 de noviembre de 2023 en el supermercado de la Ronda del Pilar y que un día después repitió el modus operandi en Carrefour de la avenida de Pardaleras, donde no pudo consumar el atraco porque la caja registradora se atascó.

Ese segundo delito tuvo lugar a las 13.45 horas del día 7 de noviembre pero después de marcharse con las manos vacías regresó a las 21.00 horas al establecimiento de la Ronda del Pilar para repetir el atraco del día anterior.

«Nos llevamos un susto enorme», han confirmado este martes los empleados de ese supermercado de barrio, que habían sido citados para explicar cómo ocurrieron los hechos. Finalmente no ha sido necesario porque se ha alcanzado un acuerdo antes de comenzar el juicio.

Los afectados reconocían que pasaron unos días terribles tras verse encañonados dos días seguidos en sus puesto de trabajo con un arma por un hombre que se cubría el rostro con un pasamontañas y un casco. El primero día consiguió apoderarse de 670 euros y el segundo, de 415.

Pero no fue botín suficiente para el asaltante, que huyó a bordo de una moto de tipo scooter de color negro a la que habían tapado la matrícula utilizando cinta aislante. Lo esperaba a bordo del ciclomotor otra persona, pero no ha podido ser identificada y de momento sigue libre.

Por los dos robos con violencia e intimidación cometidos en el supermercado Carrefour Express de la Ronda del Pilar le han sido impuestas sendas condenas de 2 años y 3 meses de prisión, en total 4 años y 6 meses de cárcel.

Igualmente ha sido considerado culpable de una tentativa de robo con violencia o intimidación por su asalto al supermercado de la avenida de Pardaleras, razón por la que ha sido condenado a 1 año y 9 meses de cárcel.

Pero sus delitos no terminan ahí porque durante la madrugada del 8 de noviembre intentó entrar en el gimnasio CR 7 ubicado en la esquina de la avenida de Colón con la autopista, en el asador Pío Lindo de la avenida General Palafox y en la cafetería Tiempo de Café de la avenida de Pardaleras, tres hechos que finalmente han sido calificados con un solo delito de robo con fuerza continuado que se castiga con otra pena de 1 año y 9 meses de cárcel.

Los seguros de los negocios afectados han indemnizado a los perjudicados por las pérdidas sufridas, razón por la que las víctimas no reclaman indemnización alguna al hoy condenado. Pero no sucede lo mismo con el propietario del asador, a quien deberá abonar una indemnización de 500 euros, razón por la que se le aplica la atenuante de reparación del daño. Igualmente se ha tenido en cuenta la atenuante de drogodependencia tras quedar acreditado que era toxicómano en el momento de cometer los hechos.

A la salida del juicio la abogada que representaba al condenado se ha mostrado satisfecha con la conformidad alcanzada. Carlota Garrido ha adelantado que a pesar de que la suma de las penas alcanza los 8 años de prisión, solicitará la aplicación del artículo del Código Penal que limita el cumplimento efectivo al triple de la pena mayor considerando cada uno de los delitos de forma independiente.

En este caso la pena de mayor duración es de 2 años y 3 meses de cárcel con la que se castigan los delitos de robo con violencia o intimidación por lo que la letrada espera que pueda salir de la cárcel en el plazo máximo de 6 años y 9 meses que empezaron a contar cuando ingresó en prisión en diciembre del año pasado.

Se da la circunstancia de que el hoy condenado también iba a ser juzgado a finales de noviembre por dos robos cometidos a finales del año pasado en dos bares situados en el entorno del parque de San Fernando, unos hechos de los que finalmente fue absuelto tras considerar la Fiscalía que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena.

Tráfico de droga

No es la primera vez que B.N.L. es condenado en los juzgados. En el escrito de acusación se recoge que el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ya lo encontró culpable de un delito de tráfico de drogas en junio de 2022. Se le impusieron entonces un año y dos meses de prisión, pero no tuvo que ingresar en la cárcel después de que le fuese concedida la suspensión de la pena por no superar los dos años ni tener antecedentes.

Ese beneficio podría quedar ahora en suspenso puesto que en el momento de serle concedida la suspensión se le advirtió de que esa medida quedaría revocada si volvía a delinquir en el plazo de tres años.

La detención de B.N.L. tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2023 en la calle Doblados de Badajoz tras el registro de su vivienda, un operativo en el que participaron 20 agentes.

En un primer momento el delincuente consiguió huir por los tejados y a través de un descampado, pero una hora después de que se le perdiera el rastro fue detenido por la Policía Nacional. Desde entonces permanece en prisión.

Aquel arresto se produjo tras una sucesión de robos que afectó a la barriada de Pardaleras, a la zona centro y también a la barriada de San Fernando, donde se sucedieron los atracos a mano armada y las tentativas de robo con fuerza en supermercados y restaurantes de Pardaleras y San Fernando.