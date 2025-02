Las obras de Ricardo Carapeto en Badajoz durarán hasta después de la Semana Santa

La avenida Ricardo Carapeto Zambrano está en obras desde mediados de noviembre. Y no es una obra cualquiera: la idea es renovar las redes de ... abastecimiento de agua de la zona por una cuestión de necesidad, ya que las tuberías empezaban a tener muchas roturas por la presión tras más de cincuenta años de uso.

Estas tuberías, hechas de fibrocemento, se han ido rompiendo con el paso del tiempo, además de que el cambio de presión ha afectado su rendimiento. De ahí que ahora se cambien por otras de PVC orientado, mucho más resistente y que aguanta mejor la presión del agua. En palabras de Carlos Urueña, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz, eso significa que una vez que se termine la obra «lo normal es que no volvamos a tener roturas».

«Durará más o menos seis meses, las obras finalizarán tras Semana Santa. Es una obra importante, más de un millón de euros, y cambiaremos el abastecimiento en las dos aceras, además de que aprovecharemos para arreglar las aceras en mal estado», señala.

Ampliar Estas son las tuberías que se están colocando. PAKOPÍ

A día de hoy, la renovación en Ricardo Carapeto no lleva ni un 25% del total de la distancia en la que se debe intervenir, ya que se cambiarán las tuberías de un lado y otro de la avenida: unos dos kilómetros de obra.

Por qué se cambian

Durante los últimos años ha habido varias incidencias por las roturas de tuberías. Desde el Ayuntamiento de Badajoz, aseguran, lo intentan solucionar rápidamente cada vez que ocurre. Del mismo modo, Urueña señala que la red de abastecimiento es mallada. Por ello, cada calle, cada tramo tiene válvulas para poder cortar las tuberías sin ocasionar mayores problemas.

«Sin embargo, tenemos que cambiar las tuberías completas. Se puede jugar con las presiones del agua también. La ponemos baja, por ejemplo, para que no se rompan. Pero eso no es solución: es necesario arreglarlo porque, aunque no se rompan todos los días, el desgaste va a más y tenemos que anticiparnos a roturas más graves», explica.

Demasiado ruido

Muchos residentes y trabajadores de la zona, como Germán Mangas, empleado de una inmobiliaria pegada prácticamente a la obra, sufren cada día los ruidos de la retroexcavadora. Y se quejan. «Entiendo que es necesario, no digo lo contrario, pero desde que ha empezado hasta donde están ahora hemos estado escuchando el sonido de la máquina taladrando. Demasiado ruidoso, y siempre arreglan Badajoz a final de año».

Otros vecinos de San Roque, como Manuel Montejano, también creen que las obras son necesarias. A él no le molesta la máquina retroexcavadora, pero sí incide en que las tuberías ya empezaban a dar problemas. «No ha sido en mi casa, sino en mi lugar de trabajo, también en San Roque. Fue ayer mismo, el agua del baño empezaba a salir marrón. La única queja que tengo es que podrían elegir otras épocas: agosto, por ejemplo, que hay menos gente».

Urueña, por su parte, destaca que han elegido esta época del año porque no hay colegio; y que, además, al ser tan largas, da igual cuando se hagan, porque al final afectarán a varias épocas del año por igual.

«Solo quiero pedir disculpas por si molesta el ruido; es verdad que en estos cuatro años estamos haciendo obras durante todo el tiempo. Pero es que es necesario: cuando terminen, la gente se olvidará porque este servicio es imprescindible».